Trump Yönetimini ve Kendisini Savunmaya Devam Etti

Başkan Donald Trump, Rusya'nın seçimlere müdahalesi soruşmasına müdahale ettiği iddialarıyla ilgili basının sorularına ‘yaptığım her şey yüzde 100 kuralla uygun' diyerek yanıt verdi.
Trump, ‘Hiç bir işbirliği, hiç bir suç' yok dedi. Hillary Clinton'ın soruşturma altında olabileceğini ima ederek ‘ama ben değilim' diyerek de basına yanıt verdi.
Başkan Trump, Rusya'yla herhangi bir işbirliği varsa da, bunun Clinton veya Demokrat Parti Ulusal Komitesi'nin yaptığını ifade etti.
Özel savcının Trump'ın seçim kampanyası soruşturması hakkında da Başkan Trump, ‘ülkemizi aptalca gösteriyor' dedi.
Cumhuriyetçi liderlerle 2018 yasama önceliklerini tartışmak üzere başkanlık konutu Camp David'de bulunuyor.
Başkan Trump, Cumartesi sabah saatlerinde paylaştığı ve kendini dahi olarak tanımladığı Twitter mesajları hakkındaki sorulara da yanıt verdi.
Trump, yönetimi ve kendi hakkında tartışma yaratan iddialar içeren kitap Fire and Fury'i de eleştirmeye devam etti.
‘Kitabı tamamen kurgu işi olarak kabul ediyorum' diyen Trump, kitabın yazarı Michael Wolff'un böyle bir kitabı satışa sunabilmesinin tek nedeninin, hakaret davaları konusunda yasaların yetersiz oluşuna bağladı.
Trump Cumartesi sabahı paylaştığı mesajlarda, kendisi hakkında, Fire and Fury kitabının yazarı Wolff'un öne sürdüğü, başkan olmak için akli yeterliliğe sahip olmadığı iddialarını reddetti. Trump, basını ve 1980'lerde eski Başkan Ronald Reagan'a karşı kullanılan stratejilerin aynılarını kullanmaya çalıştığını iddia ederek Demokrat Parti'yi suçladı.
Trump, paylaştığı Twitter mesajlarının ilkinde şunları dile getirdi: ‘Rusya'nın müdahalesi iddialarının, bir yıllık yoğun çalışmalardan sonra, Amerikan halkına söylenmiş büyük bir yalan olduğu kanıtlandıktan sonra, Demokratlar ve onların yalakaları ve Yalan Haber Ana Akım Medya, Ronald Reagan'a uygulanan oyunu öne sürüyor ve akli denge ve zeka sorguluyor.
Başkan Trump, akli yetkisini ve zekasını savundu ve kendisini ‘dahi' olarak nitelendirdi: ‘Açıkçası, hayatım boyunca sahip olduğum en büyük değerler akli dengem ve oldukça akıllı olmam. Sahtekar Hillary Clinton da aynen bunları savundu ama herkesin bildiği gibi yere çakıldı. Ben ÇOK başarılı bir işadamından zirvede bir televizyon yıldızına oradan da (daha ilk denememde) Amerikan Başkanlığı'na çıktım. Sanırım bu beni sadece akıllı değil bir dahi hatta oldukça dengeli bir dahi olarak değerlendirmeye yeterli.
Başkan Trump, akıl sağlığıyla ilgili mesajları paylaşmasının nedeni olarak: ‘En iyi üniversitelerde okudum, milyarlarca dolar para kazandım ve çok büyük bir başarı elde ettim' sözlerini dile getirdi.
Öte yandan Başkan Trump, Wollf'a Beyaz Saray'a erişim olanağı verdiği için, eski baş stratejisti Steve Bannon'ı suçladı. Camp David'de basın mensuplarına, ‘Sanırım dikkatsiz Steve, onu (Wolff'u) Beyaz Saray'a biraz fazla getirmiş' dedi.
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