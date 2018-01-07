Trump Yönetimini ve Kendisini Savunmaya Devam Etti

Başkan Donald Trump, Rusya'nın seçimlere müdahalesi soruşmasına müdahale ettiği iddialarıyla ilgili basının sorularına ‘yaptığım her şey yüzde 100 kuralla uygun' diyerek yanıt verdi.

Trump, ‘Hiç bir işbirliği, hiç bir suç' yok dedi. Hillary Clinton'ın soruşturma altında olabileceğini ima ederek ‘ama ben değilim' diyerek de basına yanıt verdi.

Başkan Trump, Rusya'yla herhangi bir işbirliği varsa da, bunun Clinton veya Demokrat Parti Ulusal Komitesi'nin yaptığını ifade etti.

Özel savcının Trump'ın seçim kampanyası soruşturması hakkında da Başkan Trump, ‘ülkemizi aptalca gösteriyor' dedi.

Cumhuriyetçi liderlerle 2018 yasama önceliklerini tartışmak üzere başkanlık konutu Camp David'de bulunuyor.

Başkan Trump, Cumartesi sabah saatlerinde paylaştığı ve kendini dahi olarak tanımladığı Twitter mesajları hakkındaki sorulara da yanıt verdi.

Trump, yönetimi ve kendi hakkında tartışma yaratan iddialar içeren kitap Fire and Fury'i de eleştirmeye devam etti.

‘Kitabı tamamen kurgu işi olarak kabul ediyorum' diyen Trump, kitabın yazarı Michael Wolff'un böyle bir kitabı satışa sunabilmesinin tek nedeninin, hakaret davaları konusunda yasaların yetersiz oluşuna bağladı.