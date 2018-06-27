HABER

Trump'a anayasayı ihlal davası

27.06.2018 11:45 | Son Güncelleme

17 ABD eyaletinin başsavcıları göçmen çocuklarını ailelerinden ayıran kararından dolayı Trump'a dava açtı.

Trump'a anayasayı ihlal davası

Başkan Trump gelen yoğun tepki üzerine çocuklarda travmaya yol açan kararı geri almıştı.ABD'nin 17 eyalet savcısı göçmen ailelerini çocuklarından ayıran kararı nedeniyle Başkan Donald Trump hakkında dava açtı. Seattle federal bölge mahkemesine sunulan dava dosyasında 17 federal eyalet ile Columbia idari bölgesi Trump yönetimi anayasayı ihlal etmekle suçlanıyor. Çocukların ebeveynlerinden ayrılmasının "Latin Amerikalı göçmenlere duyulan husumetten ve onlara zarar verme arzusundan" kaynaklanan bir davranış olduğuna da dava dosyasında yer verildi.

Aralarında New York ve Washington'ın da bulunduğu eyalet başsavcılıklarının 128 sayfalık dava dosyasında "yasadışı ve acımasız" göçmen politikası izlemekle suçlanan Trump yönetimin ABD Anayasası'ndaki hak eşitliği, federal iltica ve statü haklarını" ihlal ettiği savunuluyor.

Trump'tan geç gelen geri adım

New York Başsavcısı Barbara Underwood davayla ilgili açıklamasında "Çocukları ebeveynlerinden ayırın insanlık dışı uygulamak için dava açtıklarını" ve "çocuklarda travmaya yol açan karara imza atan Trump'ın anayasayı ve haklarını ihlal etmesine seyirci kalmayacaklarını" dile getirdi.

Trump kaçak göçmen aileleri parçalayan uygulamayla ilgili tartışmada geri adım atmış ve ülke genelinden ve uluslararası kamuoyundan gelen tepkiler üzerine ülkeye kaçak giren Latin Amerikalı göçmenlerin ebeveynlerinden ayrılmasını yasaklayan bir kararname imzalamıştı. Ancak yeni kararla ilgili kongre prosedürü tamamlanmadığı için 2 bin dolayındaki çocuğun anne ve babasıyla birleşmesi mümkün olmamıştı.

DW,rtr/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER54 yaşında anne oldu54 yaşında anne oldu
Yolcu uçağına polis baskını ! Herkes şoka girdi!Yolcu uçağına polis baskını ! Herkes şoka girdi!
Kendisine tecavüz eden kocasını öldüren Sudanlı kadın idam cezasından kurtulduKendisine tecavüz eden kocasını öldüren Sudanlı kadın idam cezasından kurtuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Son dakika! Cehennem Melekleri, Sarallar ve Beşoklara operasyon!

Son dakika! Cehennem Melekleri, Sarallar ve Beşoklara operasyon!

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

İlginizi Çekebilir

Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama

Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama

Okulda rezalet! Not karşılığında öğretmeniyle ilişkiye girdi

Okulda rezalet! Not karşılığında öğretmeniyle ilişkiye girdi

Erdoğan’ın balkon konuşmasına ABD’deki Türklerden tepki

Erdoğan’ın balkon konuşmasına ABD’deki Türklerden tepki

Vahşet! Kız kardeşinin cinsel ilişki videosu...

Vahşet! Kız kardeşinin cinsel ilişki videosu...

2 yıldır burnunun akıntısını durduramıyordu! Sebebini öğrenince hayatının şokunu yaşadı!

2 yıldır burnunun akıntısını durduramıyordu! Sebebini öğrenince hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tinderdan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı

Tinderdan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı

Dünya bunu konuşuyor! İki fotoğraf arasındaki farkı bulabilecek misiniz?

Dünya bunu konuşuyor! İki fotoğraf arasındaki farkı bulabilecek misiniz?

Yolcu uçağına polis baskını ! Herkes şoka girdi!

Yolcu uçağına polis baskını ! Herkes şoka girdi!

Kendisine tecavüz eden kocasını öldüren Sudanlı kadın idam cezasından kurtuldu

Kendisine tecavüz eden kocasını öldüren Sudanlı kadın idam cezasından kurtuldu

ABD Dışişleri Bakanlığı: ‘S-400 Satışı Olursa Türkiye’ye Yaptırım Uygulayacağız'

ABD Dışişleri Bakanlığı: ‘S-400 Satışı Olursa Türkiye’ye Yaptırım Uygulayacağız'

İsveç'teki Türk kaleciden takım arkadaşlarına suçlama: Atatürk fotoğrafı paylaştığım için hakaret ettiler

İsveç'teki Türk kaleciden takım arkadaşlarına suçlama: Atatürk fotoğrafı paylaştığım için hakaret ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.