Trump’a, çocuklarına ve vakfına dava

ABD Başkanı Donald Trump'a, üç çocuğuna ve Trump'ın adını taşıyan vakfa "devamlı yasa dışı faaliyetlerde bulunma” suçlamasıyla dava açıldı.

ABD'nin New York Başsavcısı Barbara Underwood, selefi Eric Schneidermann tarafından başlatılan ve 21 aydır süren soruşturma sonucunda Donald J. Trump Vakfı ile Trump’ın ABD başkanı olmak için yürüttüğü seçim kampanyası arasında "yüksek miktarlarda kanunsuz siyasi işbirliği” ile "tekrarlanan ve gönüllü bir şekilde kendi çıkarına uygun olarak işlem yapma” faaliyetlerinin tespit edildiğini belirtti. Başsavcı Underwood açtığı davada Donald J. Trump Vakfı’nın tasfiye edilmesini istedi. Underwood ayrıca Trump, oğulları Donald Jr. Trump ve Eric Trump ile kızı İvanka Trump'a New York'taki yardım kuruluşlarına başkanlık edememe cezasının getirilmesini talep etti.

Underwood yaptıkları soruşturma ile Donald J. Trump Vakfı’nın Donald Trump’tan veya onun sahibi olduğu işlerden kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılacak ödemeler için bir "çek defteri” görevi görmekten daha fazlasının olmadığını ortaya koyduğunu söyledi. Yapılan ödemelerde yasallık amacına dikkat edilmediğine değinen Underwood, “Şahsi vakıflar böyle işlememeli” dedi.