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Trump’a Göre Comey Hapse Atılmalı

15.04.2018 23:02 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, kendisi hakkında iğneleyici bir kitap yazan Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın eski Başkanı James Comey’nin hapse atılması gerektiğini savundu

Trump’a Göre Comey Hapse Atılmalı

Başkan Donald Trump, kendisi hakkında iğneleyici bir kitap yazan Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın eski Başkanı James Comey’nin hapse atılması gerektiğini savundu. Trump, Comey’nin gizli bilgileri ifşa ettiğini ve Kongre’ye yalan söylediğini öne sürdü.

Comey’nin kitabı "A Higher Loyalty" (Daha Yüksek Bir Sadakat) Salı günü raflarda yerini alacak. Kitap şimdiden ön siparişlerle çok satanlar listelerinin ilk sıralarına yükseldi.

Kitapta Comey, Trump’ı mafya patronuna, başkanlığını da orman yangınına benzetiyor.

Trump Twitter’dan yazdığı mesajında "Comey’nin kötü kitabındaki esas sorular nasıl olur da gizli bilgileri açıklar (hapis) ve neden Kongre’ye yalan söyler (hapis)" ifadelerini kullandı.

Trump, bu mesajıyla Comey’nin kitabında yer verdiği, kendisiyle yaptığı özel görüşmelerin gizli olduğunu iddia ediyor.

"Hiçbir zaman Comey’den kişisel sadakatini istemedim” diyen Trump, Comey’nin kitabındaki en önemli iddialardan birini yalanladı. Trump "Bu adamı neredeyse hiç tanımıyorum. Birçok yalanından bir tanesi daha. Anıları taraflı ve SAHTE!" diye yazdı.

Bir diğer Twitter mesajında Trump, "Kaypak James Comey, sonu her zaman kötü olacak ve talihsiz olacak, açık ara en kötü FBI Başkanı olarak tarihe geçecek" dedi.

Comey kitabında "Bu başkan ahlaksız, dürüstlüğe ve kurumsal değerlere bağlı değil. Liderliği hesapçı, ego güdümlü ve kişisel sadakatle ilgili" ifadelerini kullanıyor.

Comey, Trump’ın hakkındaki kanıtlanmamış iddialar konusunda endişeli olduğunu da dile getiriyor. Bunlar arasında 2013’te hayat kadınlarını Moskova’da bir otel yatağına idrar yaparken seyrettiği iddiası da var. Comey’e göre Trump kendisinden bunu araştırarak yalanlamasını istemişti.

Comey ülke genelindeki reklam kampanyasına Pazar gecesi ABC News’e vereceği röportajla başlayacak.

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