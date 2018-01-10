Trump’a Kampanya Sürecinde Şantaj mı Yapıldı?

Donald Trump'ı başkanlık kampanyası sürecinde soruşturan araştırma şirketi Fusion GPS'in kurucusu ABD Senatosu'na bilgi verdi. Şirketin kurucularından Glenn Simpson'a göre, soruşturma için anlaştıkları eski bir İngiliz ajan, Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) Trump'la ilgili bir dosya sundu. Simpson, senatörlere ajanın, topladığı bilgilerin Amerikan ulusal güvenliğini yakından ilgilendirdiği gerekçesiyle dosyayı FBI'a verdiğini de kaydetti.

Demokrat Senatör Diane Feinstein Simpson'un Senato Hukuk Komisyonu'nun kapalı oturumunda verdiği ifadenin tutanakları Salı günü kamuoyuna açıklamıştı.

Simpson'ın verdiği bilgilere göre firmasının araştırma için anlaştığı Christopher Steele, o dönem başkan adayı olan Trump'a şantaj yapıldığını düşünüyordu. Simpson'a göre seçim kampanya yasalarının ihlaliyle ilgili yasadışı bir komplo olup-olmadığıyla ilgili hukuki bir mesele vardı.

Oturumun tutanaklarına göre, ajan Steele, firmanın ortağı Simpson'a, FBI'ın sunulan dosyadaki bilgilerin güvenilir olabileceğine inandığını söyledi. Steele, FBI'ın Trump yapılanması içinde bir kaynağı olduğunu ve bu kaynağın aynı şeye işaret ettiğini anlattı.