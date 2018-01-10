Trump’a Kampanya Sürecinde Şantaj mı Yapıldı?

Donald Trump'ı başkanlık kampanyası sürecinde soruşturan araştırma şirketi Fusion GPS'in kurucusu ABD Senatosu'na bilgi verdi. Şirketin kurucularından Glenn Simpson'a göre, soruşturma için anlaştıkları eski bir İngiliz ajan, Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) Trump'la ilgili bir dosya sundu. Simpson, senatörlere ajanın, topladığı bilgilerin Amerikan ulusal güvenliğini yakından ilgilendirdiği gerekçesiyle dosyayı FBI'a verdiğini de kaydetti.
Demokrat Senatör Diane Feinstein Simpson'un Senato Hukuk Komisyonu'nun kapalı oturumunda verdiği ifadenin tutanakları Salı günü kamuoyuna açıklamıştı.
Simpson'ın verdiği bilgilere göre firmasının araştırma için anlaştığı Christopher Steele, o dönem başkan adayı olan Trump'a şantaj yapıldığını düşünüyordu. Simpson'a göre seçim kampanya yasalarının ihlaliyle ilgili yasadışı bir komplo olup-olmadığıyla ilgili hukuki bir mesele vardı.
Oturumun tutanaklarına göre, ajan Steele, firmanın ortağı Simpson'a, FBI'ın sunulan dosyadaki bilgilerin güvenilir olabileceğine inandığını söyledi. Steele, FBI'ın Trump yapılanması içinde bir kaynağı olduğunu ve bu kaynağın aynı şeye işaret ettiğini anlattı.
Eski bir İngiliz ajanı olan Christopher Steele'in ücretini önce muhafazakar bir internet sitesi daha sonra da Demokratlar ödedi. Ödeme yapanlar arasında Hillary Clinton'ın kampanya ekibi de yer aldı.
Senato Hukuk Komisyonu, 2016 ABD başkanlık seçimlerine Rusya'nın etkisi ve Trump'ın ekibinin olası gizli işbirliğiyle ilgili soruşturmalarını farklı kollardan sürdürüyor. ABD istihbarat daireleri geçen yıl Rusya'nın seçimleri hedef alan bir operasyon yürüttüğü ve Clinton'ın, Trump karşısında kaybetmesini sağlamaya çalıştığı sonucuna varmıştı.
Donald Trump ise Rusya ile her türlü işbirliği iddiasını reddetmiş ve Steele'in dosyasının doğru olmadığını söylemişti.
İnternet sitesi Buzfeed, dosyanın tüm içeriğini geçen yıl yayınlamıştı. İçinde teyit edilmemiş bilgiler olduğu eleştirileri olan dosyanın yayınlanmasını savunan site, kamu yararını gözettiğini savunmuştu.
Öte yandan dosyada yer alan iddialardan biri de Trump'ın avukatı Michael Cohen'in Rus yetkililerle görüşmek üzere Prag'a gittiğiydi. İddiayı reddeden Cohen hem Buzzfeed'i hem de araştırma şirketi Fusion GPS'i ayrı ayrı dava etti.
Cohen, dosyada yer alan iddiaların yalan, yanlış, teyit edilmemiş söylentiler olduğunu, kendisini karaladığını ve mali zarar verdiğini belirtti.
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