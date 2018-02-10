Trump'a Kamuoyu Desteği Artıyor

Son günlerde yapılan kamuoyu yoklamalarında Başkan Donald Trump’a verilen desteğin yükselişte olduğu görülüyor. Uzmanlar bu durumu, Amerikan ekonomisiyle ilgili iyimserliğin artmasına bağlıyor.

Quinnipiac Üniversitesi’nin yaptığı son ankette, Başkan Donald Trump’a destek son yedi ayın en yüksek seviyesi olan yüzde 40’a ulaştı.

Aynı şekilde Gallup’un haftalık anketinde Trump’a destek yüzde 40 olarak kaydedildi. Bu destek oranı son olarak Eylül ortasındaki anketlerde görülmüştü.

Real Clear Politics adlı araştırma firmasının anketine göre, Trump’a destek şu günlerde yüzde 42’nin biraz üzerinde seyrediyor. Bu sıçrama, son aylarda yüzde 30’ları aşmayan Trump için büyük bir ilerleme olarak görülüyor.

Ancak siyasi uzmanlar, anketlerdeki bu yükselişin, Demokratlar’ı hedef alan saldırılar ve Rusya’yla Trump’ın başkanlık kampanyası arasındaki gizli işbirliği iddiasıyla ilgili soruşturma yüzünden her an yerini düşüşe bırakabileceği uyarısı yapıyor.

Hedef Demokratlar

Başkan Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Ohio’daki bir fabrika ziyareti sırasında, vergi kesintilerinin olumlu etkilerinden bahsederken, Birliğin Durumu konuşması sırasında kendisini alkışlamayan Demokratlar’ı sert bir şekilde eleştirdi. Başkan Trump, Demokratlar’ın bu tutumunu ‘hainlik’ olarak tanımladı.