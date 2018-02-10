Trump'a Kamuoyu Desteği Artıyor

Son günlerde yapılan kamuoyu yoklamalarında Başkan Donald Trump’a verilen desteğin yükselişte olduğu görülüyor. Uzmanlar bu durumu, Amerikan ekonomisiyle ilgili iyimserliğin artmasına bağlıyor.
Quinnipiac Üniversitesi’nin yaptığı son ankette, Başkan Donald Trump’a destek son yedi ayın en yüksek seviyesi olan yüzde 40’a ulaştı.
Aynı şekilde Gallup’un haftalık anketinde Trump’a destek yüzde 40 olarak kaydedildi. Bu destek oranı son olarak Eylül ortasındaki anketlerde görülmüştü.
Real Clear Politics adlı araştırma firmasının anketine göre, Trump’a destek şu günlerde yüzde 42’nin biraz üzerinde seyrediyor. Bu sıçrama, son aylarda yüzde 30’ları aşmayan Trump için büyük bir ilerleme olarak görülüyor.
Ancak siyasi uzmanlar, anketlerdeki bu yükselişin, Demokratlar’ı hedef alan saldırılar ve Rusya’yla Trump’ın başkanlık kampanyası arasındaki gizli işbirliği iddiasıyla ilgili soruşturma yüzünden her an yerini düşüşe bırakabileceği uyarısı yapıyor.
Hedef Demokratlar
Başkan Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Ohio’daki bir fabrika ziyareti sırasında, vergi kesintilerinin olumlu etkilerinden bahsederken, Birliğin Durumu konuşması sırasında kendisini alkışlamayan Demokratlar’ı sert bir şekilde eleştirdi. Başkan Trump, Demokratlar’ın bu tutumunu ‘hainlik’ olarak tanımladı.
Trump Ohio’da, Kongre’deki Birliğin Durumu konuşmasında sergilediği birleştirici üslubun tam tersi bir söylem kullandı.
Trump’ın “Hepimizi farklılıklarımızı bir kenara koymaya, ortak bir zeminde buluşmaya ve halka hizmet etmek için ihtiyacımız olan birliği sağlamaya davet ediyorum” cümlesi Kongre’de büyük alkış almıştı.
Trump’ın anketlerdeki yükselişi, seçmenin ekonomideki iyileşmede Başkan’ın payı olduğunu düşünmeye başladığının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.
Ancak uzmanlara göre, Trump’ın Demokratlar’a yüklenmesi, daha geniş kitlelere ulaşma ve tabanını genişletme çabalarına zarar verebilir.
Merkez sol görüşlü Third Way adlı lobi grubundan Jim Kessler, “Eğer Trump akıllıysa, merkeze yaklaşır ve Demokratlar’la anlaşır” diyor ve ekliyor: “Ancak şimdiye kadar faciasız bir hafta geçirmedik. Birlikte sakin birkaç hafta geçirinceye kadar kaos yaşanmasını bekliyorum.”
Rusya soruşturması
Trump ve Kongre’deki Cumhuriyetçi müttefiklerinden bazıları, Rusya soruşturmasından şikayetçi.
Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki iç yazışma düellosu da Rusya soruşturmasının siyasi olup olmadığı konusundaki bölünmeyi derinleştirdi. Ancak Demokratlar iç yazışma tartışmasının, özel savcı Robert Mueller tarafından yürütülen Rusya soruşturmasını baltalama çabası olduğunu savunuyor.
Demokrat Senatör Chuck Schumer “Cumhuriyetçiler komplo teorilerinden vazgeçmiyor. Çünkü belki de Mueller’ın yürüttüğü soruşturma devam edecek ve gerçekleri ortaya çıkaracak” şeklinde konuşuyor.
Mueller soruşturması yakın zamanda sona ereceğe benzemiyor ve uzadıkça da, Kasım’da yapılacak ara seçimlere etkisi artıyor.
Soruşturmanın Trump’ın başkanlığını tehdit ettiğini söyleyen partilerüstü Politika Merkezi uzmanı John Fortier, “Zamanlamayı bilmiyoruz. Ortaya çıkacak sonuçları da bilmiyoruz ve bu soruşturma önümüzdeki aylarda bomba etkisi yaratabilir” diyor.
Ara seçimler yaklaşıyor
Başkan Trump’a destek oranının artması, ara seçimleri büyük ölçüde etkileyebilir.
Beyaz Saray’ı kontrolunda tutan parti genellikle Kongre ara seçimlerinde sandalye kaybına uğrar ve başkana destek yüzde 50’nin altına düştüğünde bu kayıp daha da büyür.
Trump, başkanlığının ilk yılında kamuoyu desteğini yüzde 40’a yaklaştırmakta zorlandı ve bu durum Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elinde tutmaya çalışan Cumhuriyetçi Parti’yi kaygılandırıyor.
Demokrat Parti’nin çoğunluğa sahip olmak için 24 sandalyeye daha ihtiyacı var.
Cumhuriyetçiler, 2 sandalye farkla Senato’da da çoğunluğa sahip.
Ancak Demokratlar, Kasım seçimlerinde yarış konusu olacak 34 sandalyeden 26’sı için kıyasıya mücadele veriyor ve bu sandalyelerden on tanesi 2016 seçimlerde Trump’a oy veren eyaletleri temsil ediyor.
Ara seçimler için başka bir önemli göstergeyse, seçmenlere yöneltilen jenerik bir anket sorusu. Seçmene, Kongre’de kendilerini hangi partinin temsil etmesini istedikleri soruluyor.
Birçok anketin ortalamasına göre Demokratlar şu anda Cumhuriyetçiler’in altı puan önünde.
Ancak Aralık ayında iki parti arasındaki farkın çift haneli olduğunu hatırlatan uzmanlar, ekonomik iyileşmenin ve Trump’a halk desteğinin artmasının Cumhuriyetçiler’e yardım edeceğini söylüyor.
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