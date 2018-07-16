Trump’a Ülke İçinden Sert Tepki

Amerika Başkanı Donald Trump’ın Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le düzenlenen ortak basın toplantısında Amerika istihbarat servislerinin 2016 seçimlerinde Rusya’nın müdahalesi olduğu yönündeki bulgusuna katılmaması ve Putin’in bunu çok güçlü inkar ettiğini belirtmesi ülkede adeta şok etkisi yarattı.

Trump, Putin’le basın toplantısında özel savcı Robert Mueller tarafından yürütülen ve 14 aydır devam eden Rusya soruşturmasını “ülke için felaket” olarak nitelendirmişti.

Genelde Trump’a destek veren Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Trump’ın 2016 müdahalesi için Rusya’yı sorumlu tutma ve gelecek seçimler için güçlü bir uyarı yapma fırsatını kaçırdığını söyledi. Graham, twitter mesajında bunun Rusya tarafından bir zayıflık olarak algılanacağını ve daha fazla soruna neden olacağını kaydetti.

Bir başka Cumhuriyetçi Senatör John McCain de Helsinki’deki basın toplantısında bir Amerikan Başkanı tarafından tarihteki en utanç verici performanslardan birinin sergilendiğini kaydetti.

Bir diğer Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan da Rusya’nın seçimlere müdahalesinin şüpheye yer bırakmadığını ve Rusya’nın ülkedeki ve dünyadaki demokrasiye zarar verme çabalarının devam ettiğini kaydetti. Ryan, Rusya ve Amerika arasında ahlaki eşitlik olmadığını, Moskova’nın Amerika’nın en temel değer ve ideallerine düşman olmaya devam ettiğini kaydetti.