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Trump’a Ülke İçinden Sert Tepki

16.07.2018 23:56 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump’ın Rusya lideri Putin’le ortak basın toplantısında Amerika istihbarat servislerinin 2016 seçimlerinde Rusya’nın müdahalesi olduğu yönündeki bulgusuna katılmaması Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyeleri tarafından sert tepkiyle karşılandı

Trump’a Ülke İçinden Sert Tepki

Amerika Başkanı Donald Trump’ın Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le düzenlenen ortak basın toplantısında Amerika istihbarat servislerinin 2016 seçimlerinde Rusya’nın müdahalesi olduğu yönündeki bulgusuna katılmaması ve Putin’in bunu çok güçlü inkar ettiğini belirtmesi ülkede adeta şok etkisi yarattı.

Trump, Putin’le basın toplantısında özel savcı Robert Mueller tarafından yürütülen ve 14 aydır devam eden Rusya soruşturmasını “ülke için felaket” olarak nitelendirmişti.

Genelde Trump’a destek veren Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Trump’ın 2016 müdahalesi için Rusya’yı sorumlu tutma ve gelecek seçimler için güçlü bir uyarı yapma fırsatını kaçırdığını söyledi. Graham, twitter mesajında bunun Rusya tarafından bir zayıflık olarak algılanacağını ve daha fazla soruna neden olacağını kaydetti.

Bir başka Cumhuriyetçi Senatör John McCain de Helsinki’deki basın toplantısında bir Amerikan Başkanı tarafından tarihteki en utanç verici performanslardan birinin sergilendiğini kaydetti.

Bir diğer Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan da Rusya’nın seçimlere müdahalesinin şüpheye yer bırakmadığını ve Rusya’nın ülkedeki ve dünyadaki demokrasiye zarar verme çabalarının devam ettiğini kaydetti. Ryan, Rusya ve Amerika arasında ahlaki eşitlik olmadığını, Moskova’nın Amerika’nın en temel değer ve ideallerine düşman olmaya devam ettiğini kaydetti.

Trump’ı uzun süredir eleştiren Arizona Senatörü Jeff Flake de “bir Amerikan Başkanı’nın Rusya Cumhurbaşkanı ile yanyana durup Rusya’nın saldırganlığı nedeniyle Amerika’yı suçlayacağını hiç düşünmemiştim. Bu utanç verici” ifadelerini kullandı.

Eski Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper da CNN’e yaptığı açıklamada, Amerika Başkanı’nın Vladimir Putin tarafından esir alındığını ve korkutulduğunu belirtti. Clapper, “bu inanılmaz ve rahatsız edici” ifadelerini kullandı.

Şimdiki Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats da bir açıklama yayınlayarak, “Ruslar’ın 2016 seçimlerine müdahalesiyle demokrasimize zarar verme çabalarını net biçimde ortaya koyduk” dedi.

Demokrat Kongre üyeleri de Trump’ın açıklamalarına öfkeliydi.

Senato İstihbarat Komisyonu üyesi Senatör Mark Warner, “Başkan için kendi istihbarat yetkililerine karşı Putin’le bir olmak ve Amerika’yı Rusya’nın demokrasimize karşı saldırısını suçlamak tamamen utanç verici” dedi.

Senatör Elizabeth Warren Trump’ın Amerika’yı utandırmak, ülkenin kurumlarına zarar vermek, müttefikleri zayıflatmak ve bir diktatörü sahiplenmek için uluslararası sahneyi seçtiğini söyledi. Warren, Rusya’nın seçimlere müdahale ettiğini ve ülke demokrasisine saldırdığını belirtti. Senatör, Putin’in sorumlu tutulması gerektiğini, ödüllendirilmemesi gerektiğini kaydetti ve “utanç verici” dedi.

Hillary Clinton’ın Başkan Yardımcısı adayı Virginia Senatörü Tim Kaine de “Bu üzücü, büyük ulusumuz için utanç verici” dedi.

Demokrat Florida Senatörü Bill Nelson da Putin’in Kasım’daki ara seçimler için tehdit olduğunu kaydetti. Nelson, “Trump’ın Putin’in seçime müdahale ettiğini inkar etmesi hepimizi alarma geçirmeli” dedi. Nelson, Trump’ın ulusu savunmamasının kabul edilemez ve utanç verici olduğunu da kaydetti.

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