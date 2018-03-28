Trump’a Yabancı Ödemelerle İlgili Dava Açılmasına Onay

Amerika’da bir federal yargıç, Donald Trump’ı başkan olduktan sonra da mali imparatorluğunun idaresini devam ettirerek yolsuzluğa karşı anayasal güvenceleri delmekle suçlayan bir davanın kısmen görülmesine izin verdi.

Greenbelt, Maryland’daki ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Peter Messitte, Adalet Bakanlığı’nın davayı tümden iptal etme yönündeki talebini reddetti ancak davanın kapsamını daralttı. Yargıç Messitte, davaya sadece Washington’daki Trump Uluslararası Oteli’nin dahil edilebileceğini belirtirken, Trump’ın başkent dışındaki işlerini ise hariç tuttu.

Dava geçen haziran ayında Washington yerel yönetimi ve Maryland eyaleti tarafından açılmıştı.

Karar, Trump’ın ABD Anayasası’nın “hükümet üyelerinin Kongre’nin rızası olmadan yabancı devletlerden hediye, ikramiye, makam ya da unvan kabul etmesini yasaklayan” (emoluments clause) maddelerini ihlal ettiği iddialarını bastırma çabalarına darbe niteliği taşıyor.

Bu maddeler yolsuzluğu ve yabancıların etkisini önlemeyi amaçlıyor.

Davada Başkan Trump’ın, otelleri ve diğer işlerinden bağlarını koparmadığı, bu durumun da onu yabancı çıkarların nüfuz oluşturma çabaları karşısında kırılgan hale getirdiği iddia ediliyor.