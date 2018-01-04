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Trump'ı kızdıran kitap: Yayınevine 'baskıyı durdur' tebligatı

04.01.2018 22:32 | Son Güncelleme 2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatları, başkanı kızdıran iddiaların yer aldığı kitabın yayımlanmasını engellemek için kitabın yazarı ve yayınevine yasal tebligat gönderdi. Tebligatta, Salı günü piyasaya çıkacak kitabın baskısının 'derhal durdurulması' istenirken aksi takdirde 'hakaret davası' açılacağı belirtiliyor.

Reuters

Avukatları, ABD Başkanı Donald Trump'ı kızdıran kitabın yayımlanmasını engellemek için harekete geçti. Yazar ve yayınevine çekilen tebligatta, kitabın içeriğinde Trump ile ilgili 'çok sayıda yalan ve dayanaksız ifadelerin bulunduğu' iddia ediliyor.Kitabın yayımımın durdurulmaması halinde yayıncı ve yazara hakaret davası açılacağı uyarısı yapılıyor.

ABD'li gazeteci Michael Wolff'un yazdığı 'Ateş ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın İçinden' adlı kitap Salı günü piyasaya çıkacak. Trump'ın kendisi ve yakın çevresiyle yapılan 200 röportaja dayanarak yazılan kitapta çok sayıda önemli iddia yer alıyor.

Trump'ın en çok kızdığı iddia ise eski danışmanı Steve Bannon'a ait. Başkanın Beyaz Saray'daki en yakın danışmanı olup daha sonra işine son verilen Steve Bannon, Trump'ın oğlu ile Ruslar arasında gerçekleşen bir görüşmeyi 'haince' olarak tanımlıyor.

Avukatlar, bazı bölümleri New York Dergisi'nde yayımlanan kitabın tamamının kendilerine de gönderilmesini isterken, "Kitapta Trump'a zarar veren çoğu ifadenin kaynağının olmadığı anlaşılıyor" ifadelerini kullanıyor.

'Hollywood'un gözde avukatı'Washington Post gazetesinin yayımladığı tebligatı yollayan avukat Charles J Harder, Hollywood'un da gözde avukatlarından biri.

En son web sitesi Gawker'ın kapanmasına giden süreçte eski Amerikan güreşçisi Hulk Hogan'ı temsil etmiş ve davayı kazanmıştı.

Hakkında sayısız taciz suçlaması yapılan Hollywood prodüktörü Harvey Weinstein'ı da kısa bir süreliğine temsil etmişti.

Kitap'ta yer alan iddialar**dan bazıları**:

Tony Blair, Trump'a 'İngiliz istihbaratı sizi izliyor olabilir' uyarısı yaptı.Eski başdanışman Steve Bannon, Ruslarla yapılan görüşme için 'haince' dedi.'Trump, yemin töreninde sinirliydi'.Trump Beyaz Saray'ı 'korkutucu' buldu.'Ivanka Trump başkan heveslisi.' Kocasına "İlk kadın başkan ben olacağım" dedi. Trump'ın hayranlık duyduğu Murdoch, Trump'a 'salak' dedi.Michael Flynn, Rusya ile bağların sorun yaratacağını biliyordu.First Lady Melania Trump seçim gecesi üzüntüden ağladıTrump'tan eski başdanışmanı Steve Bannon'a: İşini kaybetmesiyle aklını da kaybettiTrump'tan Kim'e: Benim nükleer düğmem seninkinden büyükDonald Trump'tan Filistinlilere yardımı kesme tehdidi

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