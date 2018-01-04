Trump'ı kızdıran kitapta yer alan 7 çarpıcı iddia

İngilizlerin Trump'ın kampanya ekibini gözetlediğini, telefon görüşmelerini ve diğer iletişimlerini dinlediğini ve Trump'ın kendisini bile dinlemiş olabileceklerini söyledi.

Tony Blair, Trump'a 'İngiliz istihbaratı sizi izliyor olabilir' uyarısı yaptı Kitaba göre, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Trump'ın yardımcılarına 'İngiliz istihbaratı tarafından gözetleniyor olabilirsiniz' dedi.

Trump'ın kendisi ve yakın çevresiyle yapılan 200 röportaja dayanarak yazılan kitapta çok sayıda önemli iddia yer alıyor.

İngiliz Times gazetesi iddiayı bugün manşetine taşıdı.

Blair'in basın danışması gazeteye, "Bu tam anlamıyla uydurma" açıklamasını yaptı.

Eski başdanışmandan Ruslarla yapılan görüşmeye 'vatan hainliği' suçlamasıTrump'ın o dönem en yakınında yer alan danışmanlarından olan ve daha sonra Trump tarafından işinden edilen Steve Bannon, Trump'ın oğlu ve Ruslar arasında gerçekleşen görüşmeyi ' olarak tanımladı.

Trump ise iddiayla ilgili bir açıklama yayımlayarak Bannon için "İşini kaybetmesiyle aklını da kaybetti" dedi.

AFPTrump, "Steve Bannon'ın benim ve başkanlığımla bir ilişkisi yoktur" dedi ve ekledi:

"O kovulduğu zaman yalnızca işini değil, aklını da yitirdi. Steve bir elemandı ve ben ise halihazırda, Cumhuriyetçi Parti içinde yarışa giren en yetenekli 17 başkanlık adayı olarak tanımlanan grubu eledim; sonra o da benim için çalışmaya başladı.

"Artık kendi başına kaldığı için Steve, kazanmanın benim gösterdiğim kadar kolay olmadığını görüyor. Steve'in, bu ülkenin unutulmuş kadın ve erkekleri tarafından başarılmış tarihi zaferimizdeki rolü çok azdır."