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Trump'ı Rusya soruşturmasında temsil eden avuka istifa etti

22.03.2018 20:11 | Son Güncelleme

Avukat John Dowd, Amerikan Washington Post gazetesine gönderdiği e-postada, "Başkanı seviyorum ve ona iyi dileklerimi iletiyorum" dedi. New York Times gazetesine konuşan adı açıklanmayan bir kaynak ise Dowd'u, Trump'ın artan bir şekilde tavsiyelerini görmezden gelmesi nedeniyle istifa ettiğini söyledi.

Trump'ı Rusya soruşturmasında temsil eden avuka istifa etti

Rusya'nın ABD'de 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili olarak yürütülen soruşturmada Başkan Donald Trump'ı temsil eden avukat John Dowd istifa etti.

New York Times gazetesinin adını açıklamadığı bir kaynak, baş avukat John Dowd'un, Trump'ın gittikçe artan bir şekilde tavsiyelerini görmezden gelmesi nedeniyle istifa ettiğini söyledi.

John Dowd ise Amerikan Washington Post gazetesine gönderdiği e-postada, "Başkanı seviyorum ve ona iyi dileklerimi iletiyorum" dedi.

Dowd geçen hafta Adalet Bakanlığı'na soruşturmaya son verme çağrısı yapmış ve Trump adına konuştuğunu söylemişti.

Daha sonra ise Trump adına değil kendi adına konuştuğunu belirtmişti.

John Dowd, Başkan Trump'ın uzun zamandır avukatlığını yapan Marc Kasowitz'in istifası sonrası geçen yaz avukat ekibinin başına geçmişti.

Mueller'e eleştiriler

Başkan Trump ise son dönemde soruşturmayı yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller'i de isim vererek eleştirmeye başlamıştı.

Beyaz Saray da Kremlin gibi Rusya'nın sojn başkanlık seçiöine müdahale ettiği iddialarını reddediyor.

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