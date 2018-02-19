Trump’ı Takip Eden Gazetecilerin Sürücüsü Silahla Yakalandı

Başkan Donald Trump’ın konvoyunda basın mensuplarını taşıyan minibüsün sürücüsü, güvenlik taraması sırasında silah bulundurmaktan dolayı gözaltına alındı. Olay, konvoyun Trump’ın Florida’daki konutu Mar-a-Lago’dan ayrılması sırasında yaşandı.

Trump’ı takip eden muhabirlere göre, sürücü, konvoya ait minibüse girmeden önce kişisel silahını kendi aracında bırakmayı unuttuğunu söyledi.

Güvenlik taramasının, Mar-a-Lago konutunun karşısındaki caddede bulunan park alanında, basın minibüslerinin başkanlık konvoyuna katılmasından bir saat kadar önce yapıldığı belirtildi.

Beyaz Saray ekibi, olayın ardından tüm sürücülerin değiştirildiğini açıkladı. Basın mensupları minibüslere geri alındığı sırada sürücü bir yetkili tarafından sorgulanıyordu.

Çarşamba günü Florida'da bir okula düzenlenen silahlı saldırıda çoğu öğrenci 17 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından ülkede silah edinme yasasıyla ilgili tartışmalar yeniden alevlenmiş durumda.