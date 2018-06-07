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Trump’ı Zorlu Bir G-7 Zirvesi Bekliyor

07.06.2018 17:44 | Son Güncelleme

Kanada’da Cuma ve Cumartesi günleri sanayileşmiş 7 ülke biraraya geliyor. Zirvede en önemli gündem maddesinin Amerika’nın bazı ürünlerde müttefiklerine uygulama kararı aldığı gümrük vergilerinin olması bekleniyor

Trump’ı Zorlu Bir G-7 Zirvesi Bekliyor

Kanada’da Cuma ve Cumartesi günleri sanayileşmiş 7 ülke biraraya geliyor. Zirvede en önemli gündem maddesinin Amerika’nın bazı ürünlerde müttefiklerine uygulama kararı aldığı gümrük vergilerinin olması bekleniyor.

Bu konuda diğer ülkelerin Başkan Donald Trump’a tepki göstermesi öngörülüyor.

Trump’ın ekonomik danışmanları ise Amerika Başkanı’nın ‘savunduklarından vazgeçmeyeceğini” vurguluyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’yla Almanya Başbakanı Angele Merkel de zirve boyunca zorlu müzakerelerin olacağını hesaplıyor.

Çarşamba günü Alman parlamentosunda konuşan Merkel, görüşmelerin gergin geçmesini beklediğini belirtti. Merkel bununla birlikte diyaloğun önemine vurgu yaptı ve Trump’la konuşmaktan çekinmeyeceğini söyledi.

Beyaz Saray’da konuşan Beyaz Saray Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü Larry Kudlow da farklılıkları müttefiklerle konuşmanın önemli olduğunu belirtti. Kudlow, Trump’ın düşüncelerini koruması beklediğini de kaydetti.

Kudlow, Amerika’nın stratejik ortaklarıyla ticaret savaşına girdiği iddialarını ise reddetti ve Amerika’nın Amerikalı işçileri ve sanayisini korumak için ne gerekiyorsa yapacağını kaydetti.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland de Amerika’nın 1 Temmuz’da alüminyum ve çeliğe uygulamaya başlayacağı gümrük vergisinin yasa dışı olduğunu savundu ve ülkesinin orantılı şekilde karşılık vereceğini kaydetti.

Trump kısa süre içinde G-7 liderlerini yine görecek. Trump’ın Mayıs ayında İngiltere Başbakanı Theresa May’le Londra’da görüşmesi bekleniyor. Trump Temmuz ortasında da Brüksel’de NATO zirvesine katılacak.

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