HABER

Trump’ın Avukatı FBI’ı Mahkemeye Verdi

16.04.2018 20:03 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın kişisel avukatı Michael Cohen’in avukatları mahkemeye başvurarak FBI’ın yasalara aykırı şekilde delil topladığından şikayetçi oldu

Trump’ın Avukatı FBI’ı Mahkemeye Verdi

Başkan Donald Trump’ın kişisel avukatı Michael Cohen’in avukatları Pazartesi günü mahkemeye yaptıkları şikayette Cohen’in evinden ve ofisinden delil toplamak amacıyla bir hafta önce yapılan baskınların “daha önce emsali görülmemiş şekilde” yapıldığını kaydettiler.

Avukatları, Cohen’in evine ve ofisine FBI tarafından yapılan baskın sırasında her şeye el konulduğunu söylediler.

Mahkemeye yapılan şikayette avukatlar, soruşturmayı yürüten görevlilerin bir düzineden fazla elektronik cihazı ve aralarında belgelerle soruşturmayla ilgisi olmayan bilgilerin de yer aldığı başka birçok malzemeyi aldıklarını bildirdi.

Başvuruda Trump ve Cohen’in avukatlarının savcılara teslim edilmeden önce bu belgelerin hangilerinin avukat

Devlet Bahçeli hakkında olay sözlerDevlet Bahçeli hakkında olay sözler
NATO Genel Sekreteri'nden flaş Türkiye açıklaması! NATO Genel Sekreteri'nden flaş Türkiye açıklaması! "Çağrıda bulunuyorum"
Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandıDoçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi

Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump'ı yerden yere vurdu: Ahlaksız, yalancı, saçları peruk'

Trump'ı yerden yere vurdu: Ahlaksız, yalancı, saçları peruk'

Pentagon'dan skandal PKK talebi

Pentagon'dan skandal PKK talebi

Kral eşcinsel mi? Prenses Lalla Salma saraydan kaçtı

Kral eşcinsel mi? Prenses Lalla Salma saraydan kaçtı

Manchester'da bir araç kalabalığa daldı! Yaralılar var

Manchester'da bir araç kalabalığa daldı! Yaralılar var

Theresa May: “Kimyasal silah kullanımının normalleşmesine izin veremeyiz”

Theresa May: “Kimyasal silah kullanımının normalleşmesine izin veremeyiz”

Rusya Savunma Bakanlığı: ABD Suriye'de önemsiz hedefleri vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı: ABD Suriye'de önemsiz hedefleri vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.