Trump’ın Avukatı FBI’ı Mahkemeye Verdi

Başkan Donald Trump’ın kişisel avukatı Michael Cohen’in avukatları Pazartesi günü mahkemeye yaptıkları şikayette Cohen’in evinden ve ofisinden delil toplamak amacıyla bir hafta önce yapılan baskınların “daha önce emsali görülmemiş şekilde” yapıldığını kaydettiler.

Avukatları, Cohen’in evine ve ofisine FBI tarafından yapılan baskın sırasında her şeye el konulduğunu söylediler.

Mahkemeye yapılan şikayette avukatlar, soruşturmayı yürüten görevlilerin bir düzineden fazla elektronik cihazı ve aralarında belgelerle soruşturmayla ilgisi olmayan bilgilerin de yer aldığı başka birçok malzemeyi aldıklarını bildirdi.

Başvuruda Trump ve Cohen’in avukatlarının savcılara teslim edilmeden önce bu belgelerin hangilerinin avukat