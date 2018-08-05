Trump’ın Avukatından Anayasa Mahkemesi Kartı

Başkan Donald Trump’ın 2016 seçim kampanyası sırasında Rusya’yla anlaşıp anlaşmadığının incelendiği soruşturma kapsamında özel savcı Robert Mueller kendisine soru yöneltmek istiyor. Ancak Başkan’ın avukatları bu konuda istekli değil. Mueller’ın mahkemeden Trump’a celp göndermesi halinde avukatları kararı bozmak için yargı yoluna gidecek.
ABC kanalının ‘‘This Week’’ programına katılan Trump’ın avukatı Jay Sekulow, Başkan Trump’ı ifade vermeye zorlayacak herhangi bir girişimin Anayasa Mahkemesi’ne taşınacağını söyledi.
Sekulow, Trump’ın Özel Savcı’yla gönüllü olarak bir mülakata oturma konusunda henüz kararını vermediğini de sözlerine ekledi.
Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin Amerikan istihbarat dairelerinin Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği şeklindeki bulgularını reddediyor. Başkan Trump da Rusya’yla gizli anlaşma yaptığı iddialarını reddediyor ve her fırsatta soruşturmanın bir ‘cadı avı’ olduğunu söylüyor.
Mueller’ın mahkemeyle Başkan’a celp göndererek Başkan’ı mülakata zorlama seçeneği mevcut. Ancak Sekulow, Başkan’ın Anayasa’nın ikinci maddesine göre Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen herhangi bir soruşturmayı durdurma yetkisine sahip olduğunu hatırlatıyor.
Mueller’ın soruşturmasının bir ayağı Kasım 2016 seçimlerinden aylar önce yapılan bir toplantıya odaklanıyor. Toplantı New York’taki Trump Tower’da o dönem başkan adayı olan Trump’ın oğlu Donald Jr. ve başkanın kampanya yetkilileriyle Ruslar arasında yapılmıştı. Ruslar tarafından Trump’ın ekibine toplantıda dönemin Demokrat başkan adayı Hillary Clinton’a zarar verecek bilgi verildiği iddia edilmişti. Washington Post ve CNN Pazar günü Trump’ın Rusya soruşturmasının Donald Jr.’a uzanması ve onu yasal düzlemde zor durumda bırakmasından kaygı duyduğunu belirten haberler yaptı.
Trump ise yazdığı Twitter mesajıyla haberleri yalanladı.Trump mesajında, ‘‘Yalan haberler benim harika oğlum Donald’ın Trump Tower’da yaptığı toplantıdan kaygı duyduğumu uyduruyor. Bu toplantı bir muhalifle ilgili bilgi almaya çalıştığımız, siyasette hep yapılan türden bir toplantıydı ve hiçbir yere varmadı. Benim bundan haberim yoktu!’’ ifadelerini kullandı.
TRT Çocuk'ta eşeğe tecavüz skandalı! Açıklama geldi: İftira
Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti
Sivas’ta yalnız yaşayan Basri Bayram duş almak için camiye girdi! Sonrası korkunç
Trump’tan gümrük vergileri hakkında sert açıklama
ABD'nin Dakka Büyükelçisi'nin konvoyuna silahlı saldırı
CHP'de kurultay bilmecesi! Muharrem İnce'den son dakika açıklaması: Bir kez daha uyarıyorum
Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...
İstanbul Şile'de kaybolan 11 yaşındaki Berrak'tan acı haber geldi
Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti
Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum