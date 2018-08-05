Trump’ın Avukatından Anayasa Mahkemesi Kartı

Başkan Donald Trump’ın 2016 seçim kampanyası sırasında Rusya’yla anlaşıp anlaşmadığının incelendiği soruşturma kapsamında özel savcı Robert Mueller kendisine soru yöneltmek istiyor. Ancak Başkan’ın avukatları bu konuda istekli değil. Mueller’ın mahkemeden Trump’a celp göndermesi halinde avukatları kararı bozmak için yargı yoluna gidecek.

ABC kanalının ‘‘This Week’’ programına katılan Trump’ın avukatı Jay Sekulow, Başkan Trump’ı ifade vermeye zorlayacak herhangi bir girişimin Anayasa Mahkemesi’ne taşınacağını söyledi.

Sekulow, Trump’ın Özel Savcı’yla gönüllü olarak bir mülakata oturma konusunda henüz kararını vermediğini de sözlerine ekledi.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin Amerikan istihbarat dairelerinin Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği şeklindeki bulgularını reddediyor. Başkan Trump da Rusya’yla gizli anlaşma yaptığı iddialarını reddediyor ve her fırsatta soruşturmanın bir ‘cadı avı’ olduğunu söylüyor.

Mueller’ın mahkemeyle Başkan’a celp göndererek Başkan’ı mülakata zorlama seçeneği mevcut. Ancak Sekulow, Başkan’ın Anayasa’nın ikinci maddesine göre Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen herhangi bir soruşturmayı durdurma yetkisine sahip olduğunu hatırlatıyor.