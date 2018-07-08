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Trump’ın Avukatları Karar Vermek Üzere

08.07.2018 23:40 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın avukatı başkanın hukuk ekibinin Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahalesini inceleyen Özel Savcı Robert Mueller’la mülakat yapmamasına karar vermek üzere olduğunu kaydetti

Trump’ın Avukatları Karar Vermek Üzere

Başkan Donald Trump’ın avukatı başkanın hukuk ekibinin Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahalesini inceleyen Özel Savcı Robert Mueller’la mülakat yapmamasına karar vermek üzere olduğunu kaydetti.

ABC News ve CNN televizyonlarına konuşan Trump’ın avukatlarından Rudy Guiliani, başkanın avukatlarının önce Trump’ın usulsüzlük yaptığına dair kanıtların kendisine sunulmasını istediklerini ancak bu şekilde mülakata razı olacaklarını söyledi.

Giuliani CNN’e yaptığı açıklamada, “Soruşturmanın gerçeklere dayanan bir temeli var mı bilmek istiyoruz, çünkü biz bulamıyoruz. Bulabilen kimse de yok’’ dedi.Giuliani, Savcıların bir suçu kanıtlamak zorunda olmadıklarını yalnızca suç şüphesine yönlendiren gerçeklere dayalı bir temeli ortaya koymaları gerektiğini söyledi.

Mueller, Trump’ın seçim kampanyasının Rusya’yla bağlantısını ve başkanın eski FBI Başkanı James Comey’i kovarak adalete engel olmaya çalışıp çalışmadığını soruşturuyor. Comey, Mueller’dan önce Rusya soruşturmasını yürüten isimdi. Mueller’ın soruşturmasının ne zaman biteceği bilinmiyor.

Giuliani, ‘‘Eğer başkan onu Amerika’nın iyiliği için kovdum derse bu yeterli bir sebeptir’’ dedi. Ancak Trump NBC televizyonuna Mayıs

2017’de yaptığı açıklamada Comey’i kovarken ‘‘Şu Rusya meselesini düşünüyordum’’ demişti.

Guiliani ayrıca soruşturmada ellerinde başkana karşı bir şey olsaydı Trump’la mülakat yapmak için ısrarcı olmazlardı dedi.

Başkanın mülakata onay vermemesi halinde Mueller kendisine jüri aracılığıyla celp gönderebilir. Ancak Guiliani bu durumda da celbin iptal ettirilebileceğini söyledi.

Giuliani, başkanın eski avukatı Michael Cohen’in de savcılara başkan hakkında zarar verici bilgi sağlayacağı konusunda ‘sıfır’ kaygı duyduklarını kaydetti.

Cohen son olarak ABC News kanalına yaptığı açıklamada tek bağlılığının ailesine ve ülkesine olduğunu söylemiş, başkanı bunun dışında tutmuştu.

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