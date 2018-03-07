Trump’ın Başdanışmanı Conway’a Federal Yasa İhlali Suçlaması

Beyaz Saray, Başkan Trump’ın başdanışmanı Kellyanne Conway’ın konuk olduğu iki televizyon programında federal yasaları ihlal ettiği yönündeki bağımsız bir raporu reddetti.

Federal Hukuk Dairesi’nin raporuna göre Conway, Fox Haber’e kasım ayında verdiği bir mülakatta, Alabama seçimlerinde bir senatör adayının kaybetmesini destekleyerek, başka bir adayın kazanmasını desteklediğini ima etti. CNN’de Aralık ayındaki bir söyleşisinde de yine bir adayın seçilmesi için diğerinin yenilmesini savundu.

İki mülakatta da Conway Demokrat aday Doug Jones ve Cumhuriyetçi Roy Moore arasındaki senato yarışı hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu.

Daire, Conway’in iki açıklamasının da federal yönetim çalışanlarının politik faaliyetlerini sınırlayan yasaya aykırı olduğunu bildirdi.

Açıklamada ayrıca Conway’e bulgulara yanıt verme fırsatı verildiği ancak başdanışmanın bu teklifi reddettiği belirtildi. Federal Hukuk Dairesi, uygun disiplin tedbirleri için, raporu Başkan’a sundu.

Beyaz Saray ise, “Kellyanne Conway, hiçbir aday için seçimleri etkilemeye çalışmamıştır. Sadece Temsilciler Meclisi ve Senato’da Başkan’ın planlarını destekleyen temsilcilerimiz olduğuna dair tutumunu dile getirmiştir” açıklamasında bulundu.