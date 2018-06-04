Trump’ın Başkanlık Koltuğundaki 500. Günü

Trump, son olarak Twitter’da yaptığı bir yorumda ‘‘Hukuk alanında birçok eğitimcinin söylediği gibi kendimi affetme hakkım var. Ancak hiçbir hatam yokken neden bunu yapayım?’’ ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray’daki 17’nci ayında Trump halen halk arasında kutuplaşma yaratan bir figür olmayı sürdürüyor. Başkan’ın performansını beğenmeyenlerin oranı yüzde 52,8, beğenenlerin oranıysa yüzde 44,4. Trump bir yıldır özel Savcı Robert Mueller’ın 2016’daki seçim kampanyasıyla Rusya arasında olduğu iddia edilen bağların ortaya çıkartılması ve adaleti engelleyip engellemediği soruşturmasıyla karşı karşıya.

Trump geçen yıl getirdiği vergi kesintilerini, Amerikan ordusuyla ilgili düzenlemeleri, suç oranlarının ve yasadışı göçün azalmasını, sınırların güçlendirilmesini ve büyüyen ekonomiyi başarılarının arasında gösterdi.

Amerikan Başkanı Donald Trump, görevinin 500’üncü gününü doldurdu. Trump, yaptığı açıklamada birçok kişinin kendisinin başka başkanların yaptığından çok daha fazlasını başardığına inandığını kaydetti.

Emlak imparatorundan Cumhuriyetçi siyasetçiye dönüşen Donald Trump, özellikle kendisini ülkenin 45’inci başkanı yapan Cumhuriyetçi seçmen arasında oldukça popüler. Anketler bağımsız seçmenlerin ve Demokratların Trump’a yönelik muhalefetininse sürdüğünü gösteriyor.

Cumhuriyetçilerin kontrol ettiği Kongre’de uzun süren yasal mücadelenin ardından Trump vergi kesintisi mücadelesini hiçbir Demokrat üyeden oy alamasa da kazandı. Ancak kendisinden önceki başkan Barack Obama’nın yaptığı ulusal sağlık hizmetleriyle ilgili politikaları değiştirmekte başarısız oldu.

500 gün değerlendirmesinde Trump, sağlık kanununu geri çekmek üzere olduğunu, ancak bunu bir kişiden dolayı yapamadığını söyledi. Trump’ın Cumhuriyetçi Parti içindeki önemli muhaliflerinden John McCain, karşı oy kullanarak düzenlemenin geri çekilmesine izin vermemişti.

Trump sigorta alma zorunluluğunun kaldırıldığını söyledi. İlaç fiyatlarının düşmeye başladığını öne sürdü ve son evre hastaların deneysel ilaçları deneme hakkını veren kanuna imza attığını kaydetti.