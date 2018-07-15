Trump’ın Beklentisi Düşük

Amerika Başkanı Donald Trump’la Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin yarın Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de görüşecek. Trump Putin’le görüşmeye düşük beklentiler içinde gideceğini söyledi.
Trump CBS televizyonuna verdiği demeçte, görüşmeye fazla beklentisi olmadan gideceğini vurguladı.
Trump ayrıca görüşmede Putin’e 2016 seçim sürecinde Demokrat Parti’ye yönelik bilgisayar korsanlığı yapmakla suçlanan 12 Rus askeri istihbarat yetkilisinin iadesini sormayı düşünmediğini de kaydetti.
Amerika’nın Rusya’yla iade anlaşması bulunmuyor ve Moskova’yı bu konuda zorlaması zor görünüyor. Rus anayasası da Rus vatandaşlarının yabancı ülkelere iadesini yasaklıyor.
Trump, konuyla ilgili Rusya’yı suçlamadı, Demokrat Ulusal Komistesi’ni suçladı.
Amerika Başkanı, “kendilerinin hacklenmesine izin verdiler” ifadesini kullandı.
Trump, Putin’le planlanan görüşmesine atıfta bulunarak bu tür görüşmelerin yararlı olduğuna inandığını kaydetti.
Amerika Başkanı, Kuzey Kore lideri Kim Jung Un’la görüşmesini “iyi bir şey” olarak niteledi ve Rusya, Çin ve Kuzey Kore’yle görüşmeler yapmaya inandığını da vurguladı.
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