Trump’ın Bıçaklı Örneğine Londra’dan Tepki

Ateşli silah yanlılarının karşısında kürsüye çıkan Başkan Donald Trump, Amerika’da eleştirilen kolayca silah edinme uygulamalarına, Londra karşılaştırmalı örnekler verince tepki gecikmedi.
Trump konuşmasında “Evet doğru, silahları yok ama onun yerine bıçakları var. Hastaneler kan içinde. Savaş meydanından farkı yok” demişti.
Trump, karşısındaki “Ulusal Tüfekçiler Derneği” üyelerine; elini, birini bıçaklar gibi hareket ettirirken, “bıçak, bıçak bıçak,” diyerek Londra’da iddia ettiği sahneyi izleyenlerin gözünde canlandırmaya çalışmıştı.
Trump,“Londra böyle şeylere alışık değil ama alışacaklar. 6 Nisan’daki raporlara göre İngiltere Emniyeti şüpheli ölümler üzerinden 55 soruşturma başlatmış. Bunların 38’i, bıçaklı saldırı sonucu ölümlerle ilgili. Üstelik daha 2018’i yarılamadan” ifadelerini kullanmıştı.
Londra’da 38 kişi bıçaklanarak öldü
Londra hastanelerinin acil servislerinden sorumlu Başhekim Karim Brohi, “bıçaklı suçları önlemenin yolu sanki ateşli silahlarmış gibi açıklama yapması çok saçma” dedi.
İngiltere başkentinin ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğu gerçeği bir yana ateşli silahla gerçekleşen yaralanmaların bıçakla karşılaştırılmasının da yanlış olduğuna vurgu yaptı.
"Kurşun Yarası Bıçak Yarasından Daha Ölümcül"
Başhekim “kurşunla bıçak karşılaştırılırsa kurşun yarası, en az iki misli daha ölümcül ve tedavisi daha zor” dedi.
Trump bu anlattıklarını acaba neye dayandırıyordu diye düşünürken, Londra Kraliyet Hastanelerinin tanınmış acil servis hekimlerinden Martin Griffiths’in bir ay önce radyo’ya verdiği demeç geldi akıllara. Doktor, silah ve bıçakla işlenen suçlar yüzünden, Londra hastanelerinin Afganistan’da savaş bölgesindeki sahnelere benzediğini söylemişti.
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Bu açıklama Daily Mail gazetesinde bir köşe yazısına konu olmuş, ayrıca; Londra’da bu tür saldırılarda ölenlerin sayısının Mart ayında ilk kez New York’u geçtiği, manşetlerde yer almıştı.
Trump’a o sözlerin sahibi Twitter’dan karşılık verdi. Dr Griffiths, hareketli bir imaj da kullanarak “meselenin özünü kaçırıyorsun” dedi Trump’a ve ekledi, “kendisini prestijli hastanemize davet edip gezdirmekten mutluluk duyarım” dedi.
Belli ki anlattıkları Trump’a malzeme olan isim, oydu.
“Londra Acil Servisleri Savaş Alanı Gibi”
İngiltere sağlık sisteminin en köklü kurumlarından da Trump’ın sözlerine tepki yağdı.
Bart Hastanesi, “üst düzey acil müdahale servislerimiz ve şiddet suçlarını önleme programlarımızla gurur duyuyoruz,” dedi.
Londra Kraliyet Hastanesi, “Yaralanma şikayetiyle gelenlerin, yine aynı şikayetle tekrar gelme oranını %45’den %1’e indirdik. Daha da fazlası yapılabilir ama bıçağı önlemek için tabancaya gönderme yapmak olacak iş değil” şeklinde bir açıklama yaptı.
Kriminologlar “kesici delici aletlerle işlenen suçlarla ateşli silahların kontrolü ayrı meseleler” dedi.
Kent Üniversitesinden Marian Fitzgerald, BBC Radio 4’e “Trump’ın Silah yanlılarının karşısında yaptığı konuşma, politik olarak alkış alabilir ama bir suçu önleme açısından komple alakasız” dedi.
İşçi Partisinin Gölge İçişleri Bakanı Diane Abbott twitter’da, “şiddet suçunu önlemek için silaha kolay erişimi önermek, pek anlaşılır değil” diyerek katıldı tartışmaya.
İngiliz Liberal Demokrat Partisi’nin içişleri sorumlusu Sör Ed Davey, “Doğru, bu tür suçlarda artış var ama Trump’ın açıklamaları yine de alakasız” dedi.
Bu arada Trump’ın önünde konuştuğu Ulusal Tüfek Derneği açık kaynaklara göre başkanlık seçimlerinde Trump’a 11 Milyon dolarlık yardımda bulunmuş bir yapı.
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