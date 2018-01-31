Trump’ın Birliğin Durumu Konuşmasında Önemli Konuklar

Başkan Donald Trump, kendisinden önceki başkanların da yaptığı gibi, Birliğin Durumu konuşmasında önemli siyasi konuları pekiştirmek amacıyla, konuşmanın yapılacağı salona birçok kişiyi konuk olarak davet etti. Başkan Trump'ın 15 konuğu, konuşmayı eşi Melania Trump'ın yanında dinleyecek. Konuklardan biri, Ohiolu kaynak ustası Corey Adams. Adams, Başkan Trump'ın önderliğinde onaylanan yeni vergi sistemi sayesinde biriktireceği paraları kızlarının eğitimi için kullanmayı planlıyor. Adams'ın işverenleri, Steve Staub ve Sandy Keplinger de, konuşmanın yapılacağı Temsilciler Meclisi salonunda bulunacak. Bir imalat şirketi sahibi iki kardeş, yeni vergi düzenlemeleri sayesinde hem işlerini büyüteceklerini hem de çalışanlarına prim olarak daha uzun yıllık izin verebileceklerini söylüyor. Başkan Trump, MS-13 isimli çetenin kızlarını öldürdüğü iki çifti de, Temsilciler Meclisi'ne davet etti. Trump, MS-13 çetesinin işlediği vahşeti örnek göstererek, suç işleyen yasal olmayan göçmenlerin sınır dışı edilmesi gerektiğini savunacak.

Trump, Amerika'da artan uyuşturucu ve ilaç bağımlılığı sorununa dikkat çekmek için de, uyuşturucu bağımlısı bir çiftin bebeklerini evlat edinen New Mexicolu bir polis memuru ve eşini de davet etti. 2007'de Irak'da iki bacağını ve gözlerini kaybeden muharip Matthew Bradford, engelli olarak Deniz Piyadeleri Birliği'ne yeniden yazılan ilk kişi olarak katılacak. Kasım ayında mayın saldırısı sonucu yaralanan askere yardım eden başçavuş Justin Peck de Başkan Trump'ın misafiri. Başkan ve First Lady Trump'ın misafirleri arasında, Amerika'yı geçen yıl vuran üç büyük kasırga sırasında kurtarma çalışmalarına katılmış kişiler de olacak. Başkan Trump onaylanan yeni vergi sistemi yasası, diğer başarılı olduğu ve öncelik verdiği konularla ilgisi olan konuklar davet etmiş olsa da, şimdiden 2020 başkanlık seçimlerine odaklanmış durumda. Trump'ın seçim kampanyası, ‘Birliğin Durumu' konuşmasını internet üzerinden canlı olarak yayınlayacak ve bu sırada 35 dolar ve üzeri bağış yapanların adlarını ekrana yansıtacak.