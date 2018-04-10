Trump’ın Çağrısı Eyaletleri Harekete Geçirdi

Başkan Donald Trump’ın uyuşturucu kaçakçılığı ve yasadışı göçe karşı askerlerin kullanılması çağrısı yapmasının ardından Arizona Valisi Doug Ducey, Ulusal Muhafız Birlikleri’nin 225 üyesinin Meksika sınırına doğru yola çıktığını kaydetti.
Cumhuriyetçi Vali Ducey, sınıra gönderilen asker sayısının Salı günü artacağını ekledi.
Teksas eyaleti de Cuma günü 250 Ulusal Muhafız Birliği üyesinin sınıra gönderileceğini, bunların ilk bölümünün helikopterlerle yola çıktığını bildirmişti.
Trump geçen hafta yaptığı açıklamada sınıra 2 bin ila 4 bin Ulusal Muhafız Birliği üyesi göndermek istediğini söylemişti.
New Mexico’nun Cumhuriyetçi valisi operasyona katılacağını söylemiş, ancak henüz resmi bir açıklama yapmamıştı. California’nın Demokrat Valisi Jerry Brown da eyaletin Ulusal Muhafızları’nın sınıra gönderilip-gönderilmeyeceği konusunda açıklama yapmadı.
Trump, sınıra örülmesini istediği duvarla ilgili Kongre’de gelişme olana kadar sınır güvenliğini sağlamakta askerleri kullanmak istiyor.
Savunma Bakanı James Mattis, Eylül ayının sonuna kadar Pentagon bütçesinden 4 bin Ulusal Muhafız’ın ücretinin karşılanmasını Cuma günü onaylamıştı.
Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında Ulusal Muhafızlar’ın kolluk güçlerinin görevlerini üstlenmeyeceği ve Mattis’in onayı olmadan göçmenlerle ya da gözaltına alınan diğer kişilerle temas kurmayacağı belirtilmişti.
Silahlanmanın kendini savunmayı gerektiren durumlarla sınırlı olacağı söylenen açıklamada daha fazla ayrıntı verilmedi.
Trump’ın başkanlığının ilk günlerindeki düşüşün ardından güney batı sınırında yakalanan göçmen sayısı rekor düzeyde arttı.
Sınır devriye ekipleri, Mart ayında 50 bin kişinin yakalandığını, bunun 2017’nin Mart ayına kıyasla üç kat fazla olduğunu kaydetti.
Yine de eski başkan George W. Bush ve Barack Obama’nın sınıra muhafız gönderdiği dönemlerden daha az tutuklama yapıldı.
Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler
'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!
Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor
Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda
Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!
'Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu'
Ne iPhone X ne Galaxy S9: Huawei Mate 20 AnTuTu’yu salladı
Uludağ'ı alarma geçiren mesaj: Teyakkuza geçildi
Kemer'deki kanlı infazın ardından Rus basınından bomba iddia!
Apple'dan Kırmızı iPhone sürprizi
24 yıldır bedeninde şarapnel parçalarıyla yaşıyor
Bu eğitimden geçmek cesaret ister!
Okuyucu Yorumları 0 yorum