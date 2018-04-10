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Trump’ın Çağrısı Eyaletleri Harekete Geçirdi

10.04.2018 16:07 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın uyuşturucu kaçakçılığı ve yasadışı göçe karşı askerlerin kullanılması çağrısı yapmasının ardından Arizona ve Teksas eyaletleri sınıra Ulusal Muhafız Birliği yolluyor

Trump’ın Çağrısı Eyaletleri Harekete Geçirdi

Başkan Donald Trump’ın uyuşturucu kaçakçılığı ve yasadışı göçe karşı askerlerin kullanılması çağrısı yapmasının ardından Arizona Valisi Doug Ducey, Ulusal Muhafız Birlikleri’nin 225 üyesinin Meksika sınırına doğru yola çıktığını kaydetti.

Cumhuriyetçi Vali Ducey, sınıra gönderilen asker sayısının Salı günü artacağını ekledi.

Teksas eyaleti de Cuma günü 250 Ulusal Muhafız Birliği üyesinin sınıra gönderileceğini, bunların ilk bölümünün helikopterlerle yola çıktığını bildirmişti.

Trump geçen hafta yaptığı açıklamada sınıra 2 bin ila 4 bin Ulusal Muhafız Birliği üyesi göndermek istediğini söylemişti.

New Mexico’nun Cumhuriyetçi valisi operasyona katılacağını söylemiş, ancak henüz resmi bir açıklama yapmamıştı. California’nın Demokrat Valisi Jerry Brown da eyaletin Ulusal Muhafızları’nın sınıra gönderilip-gönderilmeyeceği konusunda açıklama yapmadı.

Trump, sınıra örülmesini istediği duvarla ilgili Kongre’de gelişme olana kadar sınır güvenliğini sağlamakta askerleri kullanmak istiyor.

Savunma Bakanı James Mattis, Eylül ayının sonuna kadar Pentagon bütçesinden 4 bin Ulusal Muhafız’ın ücretinin karşılanmasını Cuma günü onaylamıştı.

Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında Ulusal Muhafızlar’ın kolluk güçlerinin görevlerini üstlenmeyeceği ve Mattis’in onayı olmadan göçmenlerle ya da gözaltına alınan diğer kişilerle temas kurmayacağı belirtilmişti.

Silahlanmanın kendini savunmayı gerektiren durumlarla sınırlı olacağı söylenen açıklamada daha fazla ayrıntı verilmedi.

Trump’ın başkanlığının ilk günlerindeki düşüşün ardından güney batı sınırında yakalanan göçmen sayısı rekor düzeyde arttı.

Sınır devriye ekipleri, Mart ayında 50 bin kişinin yakalandığını, bunun 2017’nin Mart ayına kıyasla üç kat fazla olduğunu kaydetti.

Yine de eski başkan George W. Bush ve Barack Obama’nın sınıra muhafız gönderdiği dönemlerden daha az tutuklama yapıldı.

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