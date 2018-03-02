Trump'ın çelik ithalatına ek vergi kararına ticaret ortaklarından misilleme tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi getireceğini açıklamasına, ABD'nin ticaret ortaklarından tepki geldi.

Trump, gelecek hafta imzalayacağı karar ile çelik ürünlerinin ithalatına yüzde 25, alüminyuma da yüzde 10 vergi getireceğini söyledi.

Amerikan sanayinin önde gelen isimleriyle Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump, uzun yıllardır ABD ile diğer ülkeler arasında "adaletsiz ve ABD aleyhine" ticaret yapıldığını söyledi ve Amerikan çelik ve alüminyum endüstrilerini yeniden yapılandırmayı vaat etti.

Avrupa Birliği, Kanada, Meksika ve Brezilya karara sert tepki göstererek, vergi artırımına karşı kendi önlemlerini alacaklarını açıkladı.

ABD'nin en çok çelik ve alüminyum ithal ettiği ülke olan Kanada'nın Ticaret Bakanı Francois-Philippe Champagne, gümrük vergisinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Gelişme ABD'nin çelik ithalatının yüzde 2'sini karşılayan Çin'de de endişeye neden oldu.

Uzmanlar Trump'ın ek vergi planının Amerikan çelik endüstrisini korumakta başarısız olabileceğine ve uzun vadede tüketici fiyatlarını artıracağına dikkat çekiyor.