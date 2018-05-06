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‘Trump’ın CIA Başkan Adayı Çekilebilir’

06.05.2018 23:38 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın CIA başkan adayı Gina Haspel’in geri çekilmek istediği belirtiliyor. Reuters haber ajansına konuyla ilgili açıklama yapan kaynaklar Haspel’in çekilmek isteme nedeninin sorgulama programındaki rolü olduğunu kaydetti

‘Trump’ın CIA Başkan Adayı Çekilebilir’

Başkan Donald Trump’ın CIA başkan adayı Gina Haspel’in geri çekilmek istediği belirtiliyor. Reuters haber ajansına konuyla ilgili açıklama yapan kaynaklar Haspel’in çekilmek isteme nedeninin sorgulama programındaki rolü olduğunu kaydetti. Aynı kaynaklar durumun Beyaz Saray’da kaygı yarattığını belirtiyor.

Haspel’in adaylıktan çekilmek istediği haberi ilk olarak Washington Post gazetesi tarafından verilmişti. Habere göre Haspel, sorgulama programındaki geçmişini görüşmek üzere Cuma günü Beyaz Saray’a çağırılmıştı. CIA’in sorgulama programı işkence olarak kabul edilen waterboarding tekniğini de içeriyor.

Washington Post’a konuşan yetkililere göre Haspel Çarşamba günü yapılması planlanan sert sorgulamadan kaçınmak ve CIA’i korumak için geri çekilmek istiyor.

Gazeteye göre Beyaz Saray yasama direktörü Marc Short ve sözcü Sarah Sanders, Haspel’i ikna etmek için CIA’in Langley’deki merkezine gitti ve burada birkaç saat boyunca kaldı.

Washington Post’a göre ancak Cumartesi günü öğleden sonra Beyaz Saray Haspel’in çekilmeyeceği güvencesini verdi. Trump, geçen ay Dışişleri Bakanı olan Mike Pompeo’nun yerine Haspel’ı CIA başkanlığı için önermişti. Haspel görevi kabul ederse CIA’in ilk kadın başkanı olacak.

Haspel’i adaylıktan uzak durmaya zorlayan ise yurt dışındaki gizli hapishanelerde El Kaide şüphelilerini işkence olarak nitelendirilen tekniklerle sorgulamak için kullanılan eski bir program.

Programı başlatan 11 Eylül 2001’deki saldırıların ardından eski başkan George W. Bush olmuştu.

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