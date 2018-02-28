Trump’ın damadı artık 'çok gizli' belgelere erişemeyecek

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner hakkındaki güvenlik sorgulaması sonuçlanıncaya kadar "çok gizli" güvenlik toplantılarına katılmayacak. "Çok gizli" kategorisindeki belgelere erişimi engellenen Kushner'in, "gizli" kategorisindeki belgelere erişimi ise devam edecek.

Jared Kushner'e Beyaz Saray'daki gizli güvenlik bilgilendirmelerine katılabilmesi ve çok gizli belgelere ulaşabilmesi için geçici izin verilmişti. Ancak Kushner'in Beyaz Saray'da göreve başlamasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen üst düzey güvenlik soruşturmasını tamamlamadığı kaydediliyor.

Washington Post'un haberine göre 37 yaşındaki danışmana kalıcı bir izin verilmemesinin ardında, Beyaz Saray'ın Kushner'in bazı yabancı hükümet yetkilileriyle olan ilişkilerinden duyduğu endişe yatıyor. Kushner'in yabancı iş ilişkilerini ABD seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturmayı sürdüren özel savcı Robert Mueller de mercek altına almıştı.