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Trump'ın Davos ziyaretinin iptali için kampanya başlatıldı

DÜNYA HABERLERİ | 12.01.2018 10:57 | Son Güncelleme 2 saat önce

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Ocak (DHA) - İsviçre'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yıl İsviçre'de düzenlenecek olan ve her yıl çeşitli işadamları ve siyasetçilerin bir araya getirilerek küresel ekonomik sorunların tartışıldığı Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ziyaretinin iptal edilmesi için bir kampanya başlatıldı.

İsviçre'nin Zürih kentinde faaliyet gösteren ve internet sitesinde "ilerici" bir sivil toplum örgütü olarak tanıtılan Campax isimli organizasyon, 18 yıl aradan sonra Davos'a katılacak ilk ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti hakkında sembolik bir kampanya başlattı.

İnternet üzerinde yayınlanan dilekçede Campax, İsviçre vatandaşları, "Trump'ın insanlık dışı siyasetine direnmeye" çağrıldı ve "Önce Amerika değil, önce dünya" çağrısında bulundu. Kampanyada aynı zamanda ABD'nin Paris İklim Değişikliği Anlaşması'ndan çekilme kararı da eleştirilirken, "ABD Başkanı Donald Trump ırkçılık, İslamofobi, anti Semitizm, cinsiyetçilik, kadın düşmanlığı ve insan hakları ihlaliyle, eşitsizlik ve yoksulluğu derinleştiren bir politikaya göre hareket ediyor" denildi.

Trump'ın Davos ziyaretini engellemeyi hedefleyen kampanyaya karşın, doğu İsviçre'nin merkezinde her yıl dünyanın en zengin ve en güçlü küresel mali, siyasi ve medya seçkinlerine ev sahipliği yapan WEF'den, bu yılki etkinlikte Washington'dan üst düzey temsilcilik beklediklerini ve Trump'ı ağırlamaya hazır olduklarını açıklaması yapıldı.

Trump'ın resmi olarak Davos'a katılacağını açıklaması üzerine WEF temsilcileri Trump'ın ziyaretinin, "Diğer katılımcılar için ABD'nin siyasi ve ekonomik politikalarına doğrudan bir bakış sağlayacağını" söyledi.

Beyaz Saray basın sekreteri Sarah Sanders, "Donald Trump WEF'E katılma ve ABD gündemini dünya liderleriyle tartışma fırsatını memnuniyetle karşılıyor" derken, Campax tarafından hazırlanan dilekçe hakkında bir açıklamada bulunmadı.

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