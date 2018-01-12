Trump'ın Davos ziyaretinin iptali için kampanya başlatıldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Ocak (DHA) - İsviçre'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yıl İsviçre'de düzenlenecek olan ve her yıl çeşitli işadamları ve siyasetçilerin bir araya getirilerek küresel ekonomik sorunların tartışıldığı Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ziyaretinin iptal edilmesi için bir kampanya başlatıldı.

İsviçre'nin Zürih kentinde faaliyet gösteren ve internet sitesinde "ilerici" bir sivil toplum örgütü olarak tanıtılan Campax isimli organizasyon, 18 yıl aradan sonra Davos'a katılacak ilk ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti hakkında sembolik bir kampanya başlattı.

İnternet üzerinde yayınlanan dilekçede Campax, İsviçre vatandaşları, "Trump'ın insanlık dışı siyasetine direnmeye" çağrıldı ve "Önce Amerika değil, önce dünya" çağrısında bulundu. Kampanyada aynı zamanda ABD'nin Paris İklim Değişikliği Anlaşması'ndan çekilme kararı da eleştirilirken, "ABD Başkanı Donald Trump ırkçılık, İslamofobi, anti Semitizm, cinsiyetçilik, kadın düşmanlığı ve insan hakları ihlaliyle, eşitsizlik ve yoksulluğu derinleştiren bir politikaya göre hareket ediyor" denildi.