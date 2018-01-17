Trump'ın doktoru: Başkan aşırı derecede iyi

Doktor, Trump'ın "mükemmel genlere sahip olduğunu" söyledi.ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta tabi tutulduğu zihinsel ve fiziksel sağlık testlerinde çok iyi sonuçlar elde ettiği açıklandı.

Trump'ın doktoru Ronny Jackson, salı günü Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada başkanın test sonuçlarının "aşırı derecede iyi" olduğunu söyledi. Trump'ın hafıza kaybı ve diğer hafif zihinsel kusurları tespit etme amacıyla tasarlanan testte "mükemmel" bir sonuç elde ettiğini söyleyen Jackson, "Başkan'ın genel sağlık durumu mükemmel" dedi.

"Tanrı onu böyle yaratmış"

Jackson, Başkan Trump'ın "yüksek seviyede enerji ve dayanıklılığa sahip olduğunu söyledi. Trump'ın "mükemmel genleri olduğunu" söyleyen Jackson, "Tanrı onu böyle yaratmış" dedi.

"Testlerden elde edilen tüm sonuçlar başkanın sağlıklı olduğunu ve başkanlık görevini 4 yıllık süre boyunca sürdüreceğini gösteriyor" diyen askeri doktor Jackson, Trump'ın "herhangi bir zihinsel sorunu olduğuna dair bir gösterge olmadığını" belirtti.

Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana birkaç kilo aldığını ve şu anda 108 kilo 400 gram olduğunu kaydeden Jackson, kendisinin kilo vermesi ve daha fazla spor yapması gerektiğini söyledi.