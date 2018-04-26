Trump’ın Doktorunun Başı İçkiyle Dertte

Başkan Donald Trump’ın Eski Muharipler Bakanlığı’na aday gösterdiği Beyaz Saray doktoru Tuğamiral Ronny Jackson, adaylığını geri çekti. Kongre üyeleri, Jackson hakkında görevi suistimal ve aşırı alkol alma iddialarıyla ilgili soruşturma başlatılması çağrıları yapıyordu.

Başkan Donald Trump geçen Salı günü yaptığı açıklamada, adaylığını geri çekip-çekmeme kararını Jackson’a bıraktığını söylemişti. Jackson daha sonra Trump’la görüşerek çekilmeme niyetinde olduğunu iletmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders da, Jackson’ın Beyaz Saray Doktoru olarak hatasız bir kariyere sahip olduğunu, geçmişte performansına ilişkin “muazzam övgüler” aldığını belirtmişti.

Ancak Kongre’deki hem Cumhuriyetçi hem Demokrat üyeler, Jackson hakkında Beyaz Saray’daki görevini suistimal ettiği ve görev sırasında alkol aldığı yönünde henüz kanıtlanmamış suçlamaları soruştururken, bakanlığa adaylığının onay oturumunu da süresiz ertelemişti.

Çok sayıda haber kanalı, Jackson’ın reçeteli ilaçları fazla fazla yazdığı için “şekerci adam” olarak anıldığı şeklinde haberler geçerken, CNN’in bir haberinde de, Jackson’ın 2015’te bir yurtdışı gezisi sırasında gece geç saatlerde alkollü olarak bir kadın çalışanın otel odası kapısına sürekli vurarak rahatsızlık verdiği belirtildi. Habere göre, Gizli Servis, o dönemki ABD Başkanı Barack Obama’yı uyandırmamak için Jackson’a müdahale etti.

Senato Muharipler Komisyonu’nda en kıdemli üyesi Demokrat Senatör Jon Tester, NPR’a yaptığı açıklamada, Kongre üyelerinin eski ve halen görevde olan 20’nin üzerinde ordu mensubundan Jackson hakkında şikayetler aldığını kaydetti.

Jackson suçlamalar hakkında kamuoyu önünde bir yorumda bulunmasa da üst düzey danışmanlara hakkındaki iddiaların bazılarını reddettiği ve adil olmayan biçimde saldırıya uğradığını söylediği belirtiliyor.

