HABER

Trump’ın Doktorunun Başı İçkiyle Dertte

26.04.2018 17:16 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın Eski Muharipler Bakanlığı’na aday gösterdiği Beyaz Saray doktoru Tuğamiral Ronny Jackson adaylıktan geri çekildi. Nedeni ise hakkındaki görev başında alkol almak dahil bir dizi şikayet

Trump’ın Doktorunun Başı İçkiyle Dertte

Başkan Donald Trump’ın Eski Muharipler Bakanlığı’na aday gösterdiği Beyaz Saray doktoru Tuğamiral Ronny Jackson, adaylığını geri çekti. Kongre üyeleri, Jackson hakkında görevi suistimal ve aşırı alkol alma iddialarıyla ilgili soruşturma başlatılması çağrıları yapıyordu.

Başkan Donald Trump geçen Salı günü yaptığı açıklamada, adaylığını geri çekip-çekmeme kararını Jackson’a bıraktığını söylemişti. Jackson daha sonra Trump’la görüşerek çekilmeme niyetinde olduğunu iletmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders da, Jackson’ın Beyaz Saray Doktoru olarak hatasız bir kariyere sahip olduğunu, geçmişte performansına ilişkin “muazzam övgüler” aldığını belirtmişti.

Ancak Kongre’deki hem Cumhuriyetçi hem Demokrat üyeler, Jackson hakkında Beyaz Saray’daki görevini suistimal ettiği ve görev sırasında alkol aldığı yönünde henüz kanıtlanmamış suçlamaları soruştururken, bakanlığa adaylığının onay oturumunu da süresiz ertelemişti.

Çok sayıda haber kanalı, Jackson’ın reçeteli ilaçları fazla fazla yazdığı için “şekerci adam” olarak anıldığı şeklinde haberler geçerken, CNN’in bir haberinde de, Jackson’ın 2015’te bir yurtdışı gezisi sırasında gece geç saatlerde alkollü olarak bir kadın çalışanın otel odası kapısına sürekli vurarak rahatsızlık verdiği belirtildi. Habere göre, Gizli Servis, o dönemki ABD Başkanı Barack Obama’yı uyandırmamak için Jackson’a müdahale etti.

Senato Muharipler Komisyonu’nda en kıdemli üyesi Demokrat Senatör Jon Tester, NPR’a yaptığı açıklamada, Kongre üyelerinin eski ve halen görevde olan 20’nin üzerinde ordu mensubundan Jackson hakkında şikayetler aldığını kaydetti.

Jackson suçlamalar hakkında kamuoyu önünde bir yorumda bulunmasa da üst düzey danışmanlara hakkındaki iddiaların bazılarını reddettiği ve adil olmayan biçimde saldırıya uğradığını söylediği belirtiliyor.

Akşener'den Bahçeli'yi kızdıracak paylaşım!Akşener'den Bahçeli'yi kızdıracak paylaşım!
Yıldırım'dan Gül yorumu: Bir projeydi! PatladıYıldırım'dan Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk kez bu şarkı çalındıCumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk kez bu şarkı çalındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı

Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!

Son dakika! İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!

Hamaney'den dünyadaki bütün müslümanlara çağrı!

Hamaney'den dünyadaki bütün müslümanlara çağrı!

Tarihi buluşmaya saatler kaldı! Kore Yarımadası'nda büyük gün!

Tarihi buluşmaya saatler kaldı! Kore Yarımadası'nda büyük gün!

Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!

Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

ABD, YPG’nin elindeki toprakları Arap aşiretlerine bırakacak

ABD, YPG’nin elindeki toprakları Arap aşiretlerine bırakacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.