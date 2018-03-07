Trump’ın Ek Gümrük Kararının Yankıları Sürüyor 

Başkan Donald Trump’ın, ithal çelik ve alüminyuma yönelik ek gümrük vergisi kararından Meksika ve Kanada’nın muaf tutulabileceğini açıklamasının yankıları sürüyor.

Trump bu muafiyeti, NAFTA olarak bilinen Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşma’nın adil biçimde güncellenmesine bağladı. ABD, Kanada ve Meksika, Trump’ın felaket olarak tanımladığı NAFTA’yı yenilemek için bir süredir görüşüyor.

Merkezi Washington’da bulunan Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü’nden Gary Hufbauer’e göre Kanada ve Meksika, Trump’ın yaklaşımını zorbalık olarak değerlendiriyor. Kararı Amerika’nın Sesi’ne yorumlayan Hufbauer, iki ülkenin “bir zorbaya ödün verme” gibi görünecek tavizler vermekten kaçınacaklarını söyledi.

Gary Hufbauer, Trump’ın geri adım atmasını isteyenlerin ticaret savaşları endişesinin haklı olduğunu belirtti ve “Bir ticaret savaşı olasılığı diğer ülkelerin nasıl tepki vereceğine bağlı. Gümrük vergileri tek başına savaşa neden olmaz, ancak diğer ülkeler buna karşı ABD ihracına güçlü sınırlamalar getirirlerse gerilim ticaret savaşlarına doğru tırmanabilir” dedi.