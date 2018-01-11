Trump’ın Eleştirdiği Tasarı Temsilciler Meclisi’nden Geçti

Temsilciler Meclisi, hükümetin tepkisine rağmen, Yabancı İstihbarat İzleme Yasa Tasarısı'nı (FISA) 164'e karşı 256 oyla kabul etti. Tasarı, kilit bir yabancı istihbarat toplama programını yeniden yürürlüğe koymak amacıyla hazırlandı.

Meclis'ten geçen tasarıya göre istihbarat dairelerinin yabancı kaynaklardan bilgi toplamasının önündeki engeller kalkıyor. Başkan Trump'ın imzasına sunulmadan önce tasarının Senato'dan da geçmesi gerekiyor.

Başkan Trump ise tasarıyı Twitter'dan eleştirerek programın seçim kampanyasının kötü amaçla izlenmesine ve suiistimal edilmesine yol açabileceğini söylemişti.

Beyaz Saray dün, programda değişiklik yapılmasına karşı olduklarını belirten bir açıklama yayınlamıştı.

FBI'ı kısıtlayan tasarı reddedildi

Temsilciler Meclisi bu tasarı öncesinde FBI'ın Amerikalıların yanlışlıkla yabancı istihbarata karışan temaslarıyla ilgili bilgileri kullanmasını sert şekilde kısıtlayan bir tasarıyı reddetti.

Tasarı FBI'ın sadece yabancı kaynaklardan gelen veri tabanını incelerken bile özel izin almasını gerektirecekti.

Tasarı 183 evet oyuna karşı 233 hayır oyuyla reddedildi.