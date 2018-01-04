Trump’ın Eski Danışmanı Bannon’ın Anılarına Yayın Yasağı İsteği

Son Güncelleme 4 saat önce 04.01.2018 21:12 |4 saat önce

Trump’ın avukatlarından Charles Harder, yakında piyasaya çıkması beklenen ve eski baş stratejist Steve Bannon’ın tartışmalı iddialarına yer veren kitabın yayıncısına gönderdiği mektupta, kitabın “her türlü yayımı, piyasaya sürülmesi ya da dağıtımının durdurulmasını” talep etti.

Yakında piyasaya çıkması beklenen bir kitapta yer alan yorumlarından dolayı Başkan Donald Trump ve Beyaz Saray'ın sert tepkisini çeken Trump'ın eski baş stratejisti Steve Bannon, "Başkan Trump ve gündemiyle bizim aramıza kimse asla giremez” dedi. Kitaptan medyaya sızan alıntılara göre Bannon'ın, Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr. ile Rus yetkililer arasında 2016 seçim kampanyası sırasında yapılan görüşmeyi "haince” ve "vatansever olmayan” şeklinde nitelediği belirtilmişti. Trump'ın bir avukatı, kitabın yazarı Michael Wolff ve yayıncısına gönderdiği mektupta, kitabın "her türlü yayımı, piyasaya sürülmesi ya da dağıtımının durdurulmasını” talep etti. Trump'ın avukatı Charles Harder, Bannon'a karşı, "aşağılayıcı ve bazı durumlarda doğrudan iftira niteliğinde açıklamalar yapmaktan” dolayı yargı yoluna gitme tehdidinde bulundu. Harder, Bannon'a gönderdiği mektupta da, eski danışmanın Wolff'la konuşarak gizlilik anlaşmalarını ihlal ettiğini belirtti. Mektupta Bannon'dan, gizli bilgilerin ifşasını "durdurması” istendi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, Başkan Donald Trump'ın Bannon'un yorumlarını okuduktan sonra "öfke ve tiksinti” duyduğunu söyledi. Başkan, sözcü ve "first lady”nin iletişim direktörü dün bu yorumlar medyada çıkar çıkmaz Bannon'a tepki gösteren açıklamalar yayınladılar. Trump açıklamasında, "Steve Bannon'ın benim ya da başkanlığımla hiçbir işi yok. Kovulduğunda sadece işini değil aklını da kaybetti” dedi. Açıklamada Trump, Bannon'ın "sadece kendisini düşündüğünü” ve Beyaz Saray'daki zamanını "kendisini olduğundan çok daha önemli göstermek için medyaya yanlış bilgiler sızdırmakla geçirdiğini” belirtti. Bu açıklamadan saatler sonra, başkanı olduğu Breitbart radyosunda bir dinleyicinin sorusunu yanıtlarken Bannon, "Başkan harika bir adam. Her gün onu desteklediğimi biliyorsunuz” diye konuştu. Wolff'un kitabına göre Bannon, Donald Trump Jr., Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ve o dönemki kampanya yöneticisi Paul Manafort'u, Demokrat aday Hillary Clinton'a zarar verici bilgi vereceklerini söyleyen Ruslarla görüşmelerinden dolayı sert sözlerle eleştiriyor.

New York'taki Trump Tower'da Haziran 2016'da yapılan görüşme öncesinde, Trump Jr.'ın Clinton hakkında zarar verici bilgi edinmekten büyük mutluluk duyacağını söylediği ortaya çıkmıştı. Trump Jr. daha sonra, görüştüğü Rus avukatın bu tür bir bilgi vermediğini söylemişti. Ancak kitaba göre Bannon, "Bunun haince ya da vatansever karşıtı olmadığını düşünmüş olsanız bile, ki bence öyle, derhal FBI'yı aramalıydınız” dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Sanders bir gazetecinin sorusu üzerine, başkanın oğlunun vatan hainliği yaptığı suçlamasını "saçma bir suçlama” olarak niteledi. "Fire and Fury” (Ateş ve Öfke) başlıklı kitapta Bannon ayrıca, Trump Jr.'ın Rusya soruşturmalarının baskısı altında "yumurta gibi çatlayacağını” söylüyor. Sanders, yazar Wolff'un, "Beyaz Saray'a erişimi ya da bir etkisi olmayan kişilerin yanlış ve yanıltıcı sözlerini” yazdığını savundu ancak yazarın Trump başkan olduktan sonra Beyaz Saray'da "düzinelerce temas” kurmasına izin verildiğini kabul etti. Bannon Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Trump'ın sıkı bir destekçisi olmayı sürdürmüştü ancak Trump'ın popülist gündemini destekleyecek Cumhuriyetçi adayları Kongre'ye seçtirmeye yönelik siyasi çabalarında bugüne kadar başarısız oldu.

Beyaz Saray tarihi üzerinde çalışan David Cohen, "Burada egosu neredeyse başkanınki kadar yüksek bir eski danışmanla karşı karşıyasınız” diyor. Kitaba göre Bannon, Rusya soruşturmasında özel savcı Robert Mueller'in başkanlığındaki ekibin kara para aklama üzerine odaklandığını söylüyor. Kitapta Bannon, Trump'ı altetmenin yolunun Paul Manafort, Don Jr. ve Jared Kushner'den geçtiğini iddia ediyor. Beyaz Saray'la yaşanan gerilimin, Bannon'u kampanya ve Beyaz Saray'daki görevi sırasında birçok kritik toplantıda bulunan bir kişi olması açısından potansiyel anlamda tehlikeli bir rakip haline getirebileceği yorumları yapılıyor. Akron Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü Cohen Amerika'nın Sesi'ne yaptığı açıklamada, "Eğer Bannon kamuoyu önünde Trump'la köprüleri atarsa, soruşturma görevlilerine her şeyi anlatmayacağını kim söyleyebilir? Hukuki boyut açısından Trump için bu aşırı derecede zarar verici olabilir” diye konuştu. Mueller daha önce Manafort ve eski iş ortağı Rick Gates'i, 2016 seçimlerinden önce Ukrayna için lobicilik çalışmalarıyla bağlantılı kara para aklama suçlarından mahkemeye vermişti. Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn ve eski dış politika danışmanı George Papadopoulos da Rus yetkililerle temasları hakkında federal görevlilere yalan söyledikleri suçlamalarını kabul etmişti.