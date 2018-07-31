Trump’ın Eski Danışmanının Davası Başlıyor

Soruşturmada mercek altına alınan temel hususlar Rusya’nın 2016 ABD başkanlık seçimleri sürecindeki faaliyetleri ve Trump’ın yargıya müdahale edip-etmediği olsa da, bu konuların Manafort’un davasında gündeme gelmesi beklenmiyor. Savcılar geçen hafta yaptıkları açıklamada, “Rusya” kelimesinin bile duruşmalarda telaffuz edilmesini beklemediklerini söylemişti.

Diğer yandan Trump ve avukatı Rudy Giuliani, özel savcı Mueller’in soruşturmasını sert biçimde hedef almaya devam ediyor.

Bu soruların yanıtını dava için seçilen 12 jüri üyesi verecek. Virginia eyaletinin Alexandria kentindeki mahkemede görülecek davanın etrafını saran siyasi iklim ve bunun doğurabileceği önyargıların jürinin işini zorlaştırabileceği yorumları yapılıyor.

Manafort yargıç önüne çıkarken iki soru öne çıkıyor. Trump’ın eski danışmanı belki de hayatının geri kalanını demir parmaklıklar arasında mı geçirecek yoksa Rusya soruşturmasında özel savcı Robert Mueller ekibi ilk davasında yenilgiye mi uğrayacak?

Bunun yerine davada, Manafort’un Ukrayna’da danışmanlık faaliyetlerine odaklanılacak ve başkanı seçim kampanyasındaki görevine kısaca değinilecek.

Savcılar 35 görgü tanığı ve 500’ün üzerinde kanıt toplarken, bu tanıklar ve delillerin Manafort’un Ukrayna’daki çalışmalarından 60 milyon doların üzerinde gelir elde ettiğini ve ardından da bu paranın önemli bir yüzdesini Amerika’daki vergi idaresi kurumundan (IRS) gizlediğini ortaya koyacağını belirtiyor. Savcılar ayrıca, Manafort’un banka kredilerinden hileyle milyonlarca dolar elde ettiğini belirtiyor.

Savcılar, bankalardan birinin başkanının, Cumhuriyetçi kampanyada bir rol üstlenme ve Trump’ın başkanlığında makam sözü karşılığında Manafort’un yanlış kredi bilgisi sunmasına müsaade ettiği yönünde kanıt ortaya koyacak.

Trump’ın diğer bir kampanya danışmanı olan ve Manafort için Ukrayna’da yıllarca çalışan Rick Gates da davada önemli bir rol oynayacak. Gates de Manafort’a banka kredileri belgelerini tahrif etmekle suçlanıyor. Daha önce suçunu kabul eden ve Mueller’le işbirliği konusunda uzlaşan Gates’in de Manafort’un aleyhine ifade vermesi bekleniyor.

Manafort, Mueller soruşturmasında davası görülen ilk Amerikalı konumunda bulunuyor. Haklarında suçlama getirilen diğer 31 kişi de ya suçlarını itiraf etti ya da Amerikan mahkemesine gelmeleri beklenmeyen Ruslar. Soruşturmada üç Rus şirketine de suçlama yöneltilmişti. Bu şirketlerden biri suçlamayı kabul etmedi ve Washington’daki federal mahkemede suçlamalara karşı kendini savunuyor.

