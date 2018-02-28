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Trump’ın Eski Kampanya Yöneticisi Manafort Hakkındaki Yeni Suçlamaları Reddetti

28.02.2018 21:56 | Son Güncelleme

Yeni suçlamalarda, Manafort’un gizli ‘offshore’ hesapları üzerinden 30 milyon doların üzerine kara para akladığı ve “denizaşırı ülkelerdeki gizli mal varlığını kullanarak Amerika’da bu gelirlerin vergilerini ödemeden lüks hayat yaşadığı” iddia ediliyor

Trump’ın Eski Kampanya Yöneticisi Manafort Hakkındaki Yeni Suçlamaları Reddetti

Başkan Donald Trump’ın eski kampanya yöneticisi Paul Manafort, geçen hafta Rusya soruşturmasında özel yetkili savcı Robert Mueller tarafından kendisine yöneltilen yeni suçlamaları reddetti. Davada duruşma tarihi 17 Eylül olarak belirlendi.

Yeni suçlamalarda, Manafort’un, eski iş ortağı ve Trump’ın kampanya danışmanı Rick Gates’in yardımıyla, gizli ‘offshore’ hesapları üzerinden 30 milyon doların üzerine kara para akladığı ve “denizaşırı ülkelerdeki gizli mal varlığını kullanarak Amerika’da bu gelirlerin vergilerini ödemeden lüks hayat yaşadığı” iddia ediliyor.

İkilinin Ukrayna’daki çalışmalarından kazandıkları paraları vergi ödememek için çeşitli yöntemlerle gizlediği ve mali belgeler üzerinde tahrifat yaptığı öne sürülüyor.

İddianamede, ikilinin bu parayı mülk satın alma, ev tadilatı ve Gates’in çocuklarının okul masraflarını karşılamada kullandığı ifade ediliyor.

Gates geçen hafta mali dolandırıcılık ve Ukrayna’nın Moskova destekli eski hükümeti için lobi çalışmaları hakkında yetkililere yalan söyleme suçlarını kabul etmişti.

Rusya soruşturmasında ayrıca Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn, eski dış politika danışmanı George Papadopoulos ve eski bir Hollandalı avukat Alex van der Zwaan da yetkililere yalan söylediklerini kabul etmişti.

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