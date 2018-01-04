Trump’ın Eski Kampanya Yöneticisi Manafort Özel Savcı Mueller’e Dava Açtı

Başkan Donald Trump'ın eski kampanya yöneticisi Paul Manafort, Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller ve Adalet Bakanlığı'na dava açtı.

Manafort, özel savcının Trump kampanyasıyla Rusya arasında olası gizli anlaşmayla ilgili iddialara yönelik yürüttüğü soruşturmada yasal yetkisini aştığını savunuyor.

Geçen Ekim ayında eski iş ortağı Rick Gates'le birlikte hakkında 12 suçlama yöneltilen ve suçlamaları kabul etmeyen Manafort, Mueller'i, kendisini Rusya'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahalesiyle bağlantılı olmayan bir faaliyetten dolayı soruşturarak yetkisini aşmakla suçluyor.

Manafort'un District of Columbia Bölge Mahkemesi'nde açtığı hukuk davasında hem Mueller hem de geçen Mayıs ayında onu bu göreve atayan ve özel savcının faaliyetlerinin idaresinden sorumlu olan Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein hedef alınıyor.

Dava dilekçesinde Rosenstein, "Mueller'e rastgele bulduğu her şeyi soruşturma ve cezai suçlamalar getirmek için açık çek vermekle” suçlanıyor.

Manafort mahkemeden, kendisine karşı açılan davayı da düşürmesini istedi. Manafort'un avukatından ve Mueller'ün ofisinden henüz bir açıklama yapılmadı.