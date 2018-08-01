Trump’ın Eski Yardımcısının Davası Başladı

Başkan Donald Trump’ın eski kampanya yöneticisi Paul Manafort’un banka ve vergi dolandırıcılığı suçlamalarının görüldüğü dava Virginia eyaletinin Alexandria kentinde başladı. Washington’a komşu kentteki davaya altı kadın ve altı erkekten oluşan jüri bakıyor.

Açılış konuşmasında savcı yardımcısı Uzo Asoney, Manafort’un milyonlarca doları yurtdışındaki hesaplara aktarırken kendini yasaların üstünde gördüğünü kaydetti. Bu gizli gelirin kişisel 21 bin dolarlık saat, 15 bin dolarlık kuş tüyü ceket, 6 milyon dolarlık gayrımenkul gibi harcamalarda kullanıldığını söyledi.

Hükümet davada Manafort’un Ukraynalı siyasetçiler için yaptığı danışmanlık ve lobicilik faaliyetlerinden gelen 60 milyon dolardan fazla parayı yurtdışı hesaplarına aktardığını ve bu gelirin önemli kısmını gelir idaresinden sakladığını göstermeye çalışıyor.

Avukatı Thomas Zenhle ise Manafort’un Ukrayna için yaptığı siyasi çalışmalardan kazandığı paranın kaydını tutması için başkalarından medet umduğunu, ancak güveninin boşa çıktığını söyledi.

Manafort iki aydır tutuklu bulunuyor.