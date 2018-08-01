HABER

Trump’ın Eski Yardımcısının Davası Başladı

01.08.2018 00:24 | Son Güncelleme

Başkan Trump’ın eski kampanya yöneticisi Paul Manafort’un banka ve vergi dolandırıcılığı suçlamalarının görüldüğü dava Virginia eyaletinin Alexandria kentinde başladı. avcı yardımcısı Uzo Asoney, Manafort’un milyonlarca doları yurtdışındaki hesaplara aktarırken kendini yasaların üstünde gördüğünü kaydetti

Trump’ın Eski Yardımcısının Davası Başladı

Başkan Donald Trump’ın eski kampanya yöneticisi Paul Manafort’un banka ve vergi dolandırıcılığı suçlamalarının görüldüğü dava Virginia eyaletinin Alexandria kentinde başladı. Washington’a komşu kentteki davaya altı kadın ve altı erkekten oluşan jüri bakıyor.

Açılış konuşmasında savcı yardımcısı Uzo Asoney, Manafort’un milyonlarca doları yurtdışındaki hesaplara aktarırken kendini yasaların üstünde gördüğünü kaydetti. Bu gizli gelirin kişisel 21 bin dolarlık saat, 15 bin dolarlık kuş tüyü ceket, 6 milyon dolarlık gayrımenkul gibi harcamalarda kullanıldığını söyledi.

Hükümet davada Manafort’un Ukraynalı siyasetçiler için yaptığı danışmanlık ve lobicilik faaliyetlerinden gelen 60 milyon dolardan fazla parayı yurtdışı hesaplarına aktardığını ve bu gelirin önemli kısmını gelir idaresinden sakladığını göstermeye çalışıyor.

Avukatı Thomas Zenhle ise Manafort’un Ukrayna için yaptığı siyasi çalışmalardan kazandığı paranın kaydını tutması için başkalarından medet umduğunu, ancak güveninin boşa çıktığını söyledi.
Manafort iki aydır tutuklu bulunuyor.

Davanın birkaç hafta sürmesi bekleniyor.

Bu dava, Özel Savcı Robert Mueller’ın Başkan Trump’ın seçim kampanyasının Rusya’yla olası işbirliğini incelemek için başlattığı soruşturmadan çıkan ilk suçlama oldu.

Savcılar, Manafort’un Ukrayna için yaptığı işlerden 60 milyon dolardan fazla kazandığını ve bu paranın önemli bir miktarını gelir idaresinden sakladığını 35 tanık ve 500’den fazla kanıtla ortaya koymaya çalışacak.

Davanın büyük kısmının merkezindeki isimlerden biri de Trump’ın kampanyasındaki yardımcılarından bir diğeri Rick Gates olacak. Gates, Ukrayna’da uzun yıllar Manafort için çalıştı ve bankalardan borç almak için kullanılan bazı belgeleri değiştirme konusunda ona yardım etmekle suçlanıyor.

Mueller ile anlaşmaya varan Gates’in Manafort’un ikinci duruşmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor.

PARTNERÜnlü şarkıcı kız arkadaşıyla arabada çok fena yakalandıÜnlü şarkıcı kız arkadaşıyla arabada çok fena yakalandı
İsrail askerleri 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldıİsrail askerleri 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı
İspanya'da taksicilerin Uber grevi sürüyorİspanya'da taksicilerin Uber grevi sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

PKK'dan hain tuzak! Hakkari'de askerin karısını ve bebeğini şehit ettiler!

PKK'dan hain tuzak! Hakkari'de askerin karısını ve bebeğini şehit ettiler!

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan YKS eleştirisi!

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan YKS eleştirisi!

İlginizi Çekebilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!

Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!

Damat düğünü terk etti! Ancak gelin piste çıkıp...

Damat düğünü terk etti! Ancak gelin piste çıkıp...

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

İsrail, Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'nu durdurdu

İsrail, Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'nu durdurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Meksika'da yolcu uçağı düştü

Son dakika! Meksika'da yolcu uçağı düştü

İsrail askerleri 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı

İsrail askerleri 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı

Sosyal medyada olay oldu! Öz kardeşi olmadığını öğrenince bunu yaptı...

Sosyal medyada olay oldu! Öz kardeşi olmadığını öğrenince bunu yaptı...

Rusya'dan kritik İdlib açıklaması! El Nusra tehdidine karşı Türkiye vurgusu!

Rusya'dan kritik İdlib açıklaması! El Nusra tehdidine karşı Türkiye vurgusu!

Esad rejimi de Türkiye'yi tehdit etti: Bütün toprakları alacağız

Esad rejimi de Türkiye'yi tehdit etti: Bütün toprakları alacağız

Ünlü Rus gazetesinden çok dikkat çekici Erdoğan analizi

Ünlü Rus gazetesinden çok dikkat çekici Erdoğan analizi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.