Trump’ın Eski Yardımcısının Davası Başladı

Başkan Donald Trump’ın eski kampanya yöneticisi Paul Manafort’un banka ve vergi dolandırıcılığı suçlamalarının görüldüğü dava Virginia eyaletinin Alexandria kentinde başladı. Washington’a komşu kentteki davaya altı kadın ve altı erkekten oluşan jüri bakıyor.
Açılış konuşmasında savcı yardımcısı Uzo Asoney, Manafort’un milyonlarca doları yurtdışındaki hesaplara aktarırken kendini yasaların üstünde gördüğünü kaydetti. Bu gizli gelirin kişisel 21 bin dolarlık saat, 15 bin dolarlık kuş tüyü ceket, 6 milyon dolarlık gayrımenkul gibi harcamalarda kullanıldığını söyledi.
Hükümet davada Manafort’un Ukraynalı siyasetçiler için yaptığı danışmanlık ve lobicilik faaliyetlerinden gelen 60 milyon dolardan fazla parayı yurtdışı hesaplarına aktardığını ve bu gelirin önemli kısmını gelir idaresinden sakladığını göstermeye çalışıyor.
Avukatı Thomas Zenhle ise Manafort’un Ukrayna için yaptığı siyasi çalışmalardan kazandığı paranın kaydını tutması için başkalarından medet umduğunu, ancak güveninin boşa çıktığını söyledi.
Manafort iki aydır tutuklu bulunuyor.
Davanın birkaç hafta sürmesi bekleniyor.
Bu dava, Özel Savcı Robert Mueller’ın Başkan Trump’ın seçim kampanyasının Rusya’yla olası işbirliğini incelemek için başlattığı soruşturmadan çıkan ilk suçlama oldu.
Savcılar, Manafort’un Ukrayna için yaptığı işlerden 60 milyon dolardan fazla kazandığını ve bu paranın önemli bir miktarını gelir idaresinden sakladığını 35 tanık ve 500’den fazla kanıtla ortaya koymaya çalışacak.
Davanın büyük kısmının merkezindeki isimlerden biri de Trump’ın kampanyasındaki yardımcılarından bir diğeri Rick Gates olacak. Gates, Ukrayna’da uzun yıllar Manafort için çalıştı ve bankalardan borç almak için kullanılan bazı belgeleri değiştirme konusunda ona yardım etmekle suçlanıyor.
Mueller ile anlaşmaya varan Gates’in Manafort’un ikinci duruşmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor.
Sapık 'Tarikat Şeyhi'nin iğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Zikir halkasından böyle çocuk seçti
WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!
Ne yaptın sen Zehra! Babası telefonunu elinden alınca evden kaçtı
Esad rejimi de Türkiye'yi tehdit etti: Bütün toprakları alacağız
Ünlü Rus gazetesinden çok dikkat çekici Erdoğan analizi
Yeni iPhone'lara ait olduğu iddia edilen görüntüler Twitter'ı salladı!
ÖSYM, YSK sonuçlarına dair istatistiklerini yayınladı! YKS'de Türkiye olarak sınıfta kaldık!
Samsun'da yaşlı adamın öldüresiye dövüldüğü görüntüler kamerada! Tepkiler çığ gibi büyüyor
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk: Kimse Meral Akşener'den 'adayım' demesini beklemesin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
Okuyucu Yorumları 0 yorum