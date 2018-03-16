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Trump'ın gelini 'sık seyahat ve sosyal medya sevgisi şikâyetiyle' kocasına boşanma davası açtı

16.03.2018 06:17 | Son Güncelleme

ABD medyası, Başkan Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr ile evli olan Vanessa Trump'ın, kocasına boşanma davası açtığını bildirdi.

Trump'ın gelini 'sık seyahat ve sosyal medya sevgisi şikâyetiyle' kocasına boşanma davası açtı

ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr ile evli olan Vanessa Trump'ın, kocasına boşanma davası açtı.

Trump ailesinin şirketi 'The Trump Organisation' aracılığıyla ortak açıklama yapan çift, "12 yıllık evliliğin ardından ayrı yollarda gitmeye karar verdik. Bu süreçte özel hayatımıza saygı gösterilmesini istiyoruz" dedi.

Eski model ve aktris Vanessa Trump ve Donald Trump Jr'ın anlaşmalı boşanma istedikleri bildirildi. Boşanma belgeleri New York mahkemesine teslim edildi.

Açıklamada 'birbirlerine büyük saygı duyduklarını' söyleyen çift, 2005 yılında evlenmişti. Her ikisi de 40 yaşında olan Vanessa ve Donald Trump Jr'ın beş çocuğu var.

Trump ailesi boşanma süreciyle ilgili ayrıntı vermedi.

ABD medyası bu yılın başında çiftin evliliğiyle ilgili sorunlar olduğunu yazmıştı. Bu sorunlar arasında da Trump Jr'ın sık seyahatleri ve sosyal medya sevgisi gösterilmişti.

Donald Trump Jr'ın adı, son aylarda Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesiyle ilgili soruşturmada da geçti.

Trump Jr. babasının seçim kampanyası çalışanlarıyla, Rusya'dan Hillary Clinton ile ilgili belgeler vaat eden bir grup grup Rus vatandaşının görüşmesine aracılık etmişti.

Babasının Beyaz Saray'a taşınmasıyla Trump Jr aile şirketinde kilit bir rol oynamaya başlamış şirket yönetiminin büyük oranda sorumluluğunu üstlendi.

Vanessa Trump, geçen ay kocası Trump Jr adına gelen mektubu açıp zarftan çıkan beyaz toz nedeniyle önlem amaçlı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra maddenin zararsız olduğu anlaşıldı.

Trump'ın gelini 'sık seyahat ve sosyal medya sevgisi şikâyetiyle' kocasına boşanma davası açtı

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