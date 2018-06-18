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Trump’ın ‘Göçmenlere Sıfır Tolerans’ Uygulaması Sert Eleştiriliyor

18.06.2018 20:10 | Son Güncelleme

Trump yönetiminin göçmenlere karşı “sıfır tolerans” uygulaması ve sınırı yasa dışı yollarla geçen ailelerin çocuklarının ellerinden alınarak ayrı yerlerde tutulması sert eleştirilere neden oluyor

Trump’ın ‘Göçmenlere Sıfır Tolerans’ Uygulaması Sert Eleştiriliyor

Trump yönetiminin göçmenlere karşı “sıfır tolerans” uygulaması ve sınırı yasa dışı yollarla geçen ailelerin çocuklarının ellerinden alınarak ayrı yerlerde tutulması sert eleştirilere neden oluyor.

Başkan Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın sözcüsü CNN televizyonuna yaptığı açıklamada First Lady’nin çocukların ailelerinden ayrıldığını görmekten nefret ettiğini kaydetti ve her iki partiden Kongre üyelerinin göçmenlik reformu konusunda uzlaşmalarını umduğunu söyledi.

Eski First Lady Laura Bush ise Washington Post gazetesi için kaleme aldığı köşe yazısında yeni uygulamayı “zalim”, “ahlak dışı” ve “kalp kırıcı” olarak değerlendirdi. Bush, basına yansıyan görüntülerin, Amerikan tarihinin en utanç verici sahnelerinden biri olarak değerlendirilen İkinci Dünya Savaşı sırasında kurulan esir kamplarını andırdığını kaydetti.

Sınır polisi tesisi gazetecilere açtı

Sınır Devriye Polisi Pazar günü gazetecilerin Güney Teksas’ta sınırda gözaltına alınan ailelerin bulunduğu bir sığınağı gezmesine izin verdi.

Geniş ve karanlık tesisin, yalnız başına sınırı geçen çocuklar, yetişkinler ve çocuklu aileler için farklı bölümlere ayrıldığı görüldü.

Her kanattaki kafesler portatif tuvaletlerin kullanılabileceği ortak alanlara açılıyor.

Devriye Polisi tesiste kalanların 200 kadarının yanında ebeveyni bulunmayan çocuklar olduğunu kaydetti.

500 kadarıysa aile bölmesinde kalan çocuk ve anne-babalar.

Yasal izni olmadan sınırı geçen birçok yetişkin bu nedenle suçlanarak hapse atılabilir ve çocuklarından ayrılabilir.

Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın yeni politikayı açıklamasından bu yana 2 bin kadar çocuk ailelerinden alındı.

Birçok insan hakları grubu uygulamayı insanlık dışı olarak değerlendiriyor ve sert şekilde eleştiriyor.

Kongre üyelerinden oluşan bir grup da tesiste daha uzun süredir kalan ailelerinden ayrı 1500 kadar çocuğu ziyaret etti.

Trump uygulamayı savundu

Başkan Donald Trump ise “sıfır tolerans” politikasının Amerika’nın güney sınırında ailelerin bölünmesine neden olduğu eleştirilerini reddediyor.

Trump Twitter’dan yazdığı mesajda ‘‘Avrupa’da göçmenlerle ilgili yaşananların burada da yaşanmasını istemeyiz’’ dedi.

Trump kanunda değişiklik yapılmasına izin vermeyen Demokratları suçladı. Trump, ‘‘Cinayetlere ve MS-13 gibi ülkemize yasa dışı yollarla giren çetelerle haydutlar tarafından işlenen suçlara feryadınız nerede?’’ dedi. Ancak Cumhuriyetçiler de konuyla ilgili bölünmüş durumda ve bir göç planı konusunda Kongre’de uzlaşı sağlanamıyor.

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