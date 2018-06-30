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Trump'ın Göçmenlik Politikalarına Karşı Yüzlerce Protesto

30.06.2018 20:22 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump ve yönetiminin, 'sıfır tolerans' politikasıyla sınırı geçen göçmen ailelerle çocuklarını ayırma uygulaması, Amerika'da geniş çapta protesto ediliyor. Ülke çapındaki 600'den fazla gösteri düzenleniyor

Trump'ın Göçmenlik Politikalarına Karşı Yüzlerce Protesto

Başkan Donald Trump ve yönetiminin, 'sıfır tolerans' politikasıyla sınırı geçen göçmen ailelerle çocuklarını ayırma uygulaması, Amerika'da geniş çapta protesto ediliyor.

Pek çok örgüt ve iki yıl önce Trump'ın göreve başladığının ertesi günü yapılan büyük kadın yürüyüşlerinin de düzenleyicileri, ülke çapındaki 600'den fazla gösteri için işbirliği içinde.

Protestoları düzenleyenler, özellikle kadın ve annelerden, aileler ve çocukları ayıran politikalara karşı büyük destek aldıklarını belirtiyor.

Protestolar, Washington, Los Angeles, New York gibi büyük kentlerin yanı sıra, Amerika'daki küçük kentlerde de yapılıyor.

Gösterilerin adı 'Aileler Beraber Olmalı'.

Ünlü Broadway oyuncuları da, ailelerin birleşmesi yararına konserler veriyor.

Trump yönetimi, sınırı kaçak yollarla geçen aileleri ayırma politikasını artık uygulamasa da, Nisan-Haziran ayları arasında ailelerinden ayrılan yaklaşık 2 bin çocuk halen anne-babalarına kavuşmuş değil.

Başkan Trump, yasal olmayan göçmenlerin ülkenin güvenliğini tehlikeye soktuğu görüşünü sürdürüyor ve Amerika'nın göçmenlik yasalarının dünyanın en kötü ve zayıf göçmenlik yasaları olduğunu dile getiriyor.

Öte yandan Başkan Trump paylaştığı Twitter mesajlarında, Demokrat Parti'nin bazı üyelerinin, Sınır ve Gümrük Dairesinin kolluk gücünün kaldırılması çağrılarını yanlış olarak niteledi ve bu birimlerin, sabıkalı göçmen toplumların ülkeden çıkarılmasında 'olağanüstü bir iş' çıkardıklarını belirtti.

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