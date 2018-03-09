Trump'ın gümrük kararnamesine dünyadan tepki yağıyor

AB, Avrupa ülkelerinin uygulamadan muaf tutulmasını talep etti.ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında ek gümrük tarifesi uygulanması kararnamesini imzalaması bütün dünyada tepkiyle karşılandı.

Trump'ın kararını sert bir dille eleştiren Çin Ticaret Bakanlığı "dünya ticaret düzenine yapılan saldırıya etkili önlemlerle mukabele edileceğini ve Çin'in meşru hak ve çıkarlarının feda edilmeyeceğini" duyurdu. Gümrük vergisinin arttırılmasından ABD'nin de zararlı çıkacağına da açıklamada yer verildi.

Başkan Trump kararnamenin Beyaz Saray'daki imza töreninde yaptığı konuşmada ulusal güvenlik için hayati önem taşıdığını belirttiği Amerikan çelik ve alüminyum endüstrilerinin uzun yıllardır diğer ülkeler tarafından hedef alındığını ve aldıkları kararların bir seçenek değil, Amerikan ulusunun güvenliği için bir zorunluluk olduğunu söylemişti.

AB karşı plan hazırlıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Cecilia Malmström ABD'den AB ülkelerinin uygulamadan muaf tutulmasını talep etti. AB'nin ABD'nin sıkı müttefiki olduğunu vurgulayan Malmström önümüzde günlerde konuya açıklık getirmeye çalışacaklarını ve Amerikan Dış Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ile görüşeceğini söyledi. Lighthizer'i gümrük tarifelerine alternatif arayan ülkelerle müzakere etmekle görevlendirdiğini açıklayan Başkan Trump devam etmekte olan NAFTA müzakereleri nedeniyle Kanada ve Meksika'nın şimdilik söz konusu vergilerden muaf tutulacağını açıklamıştı.