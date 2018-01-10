Trump'ın 'Hayalperestleri' sınır dışı etme hamlesine yargıç engeli

Ancak bu durumda programa daha önce dahil olmayanlar bu koşullardan yararlanamayacak.

'Yenileme başvuruları işleme konmalı' Yargıç aynı zamanda bu programdan yararlananların yenileme başvurularının işleme konması gerektiğini de söyledi.

Alsup, Adalet Bakanlığı'nın programın yasa dışı olduğuna yönelik açıklamasının ise 'kusurlu bir yasal açıklama' olduğunu belirtti.

Ancak San Francisco'lu yargıç William Alsup, verdiği kararında Beyaz Saray'ın bu programı kaldırma hamlesine yönelik itirazlar devam ederken programın sürmesi gerektiğine hükmetti.

Trump'ın bu açıklamasıyla beraber sayıları 800 bine yaklaşan ve çocuk yaşta ABD'ye giren 'Hayalperestler' lakaplı göçmenler, sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.

ReutersBeyaz Saray'dan henüz bu konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Trump, Kongre'ye Mart ayına kadar DACA'nın yerine geçecek yeni bir plan üzerinde çalışmaları için süre vermişti.

Salı günü de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, sınır güvenliği, vize piyango sistemini ve DACA'yı kapsayacak şekilde yeni bir göçmenlik yasa tasarısı üzerine çalışacaklarını açıkladı.

Demokratlar ise keskin bir dille Meksika ile sınıra duvar yapılmasını öngören herhangi bir tasarıyı reddeceklerini söylüyor.

DACA nedir?ABD'de kısaca DACA olarak tanımlanan, Çocuk Göçmenlere İstisnai Muamele düzenlemesi, söz konusu göçmenlerin sınır dışı edilmesini önlüyor ve hem eğitim alma, hem de çalışma hakkı tanıyor.

2012 yılında eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından yürürlüğe konan programın yaklaşık 800 bin göçmenin ABD'de kalmasını sağladığı belirtiliyor.

DACA programına dahil olabilmeleri için, 30 yaş altındaki göçmenlerin İç Güvenlik Bakanlığı'na başvuruda bulunması gerekiyor.

Başvuruyu yapan kişilerin geçmişi FBI tarafından inceleniyor ve sabıkalarının temiz olması şartı aranıyor.