Trump’ın İlk ‘Birliğin Durumu’ Konuşması

Başkan Donald Trump, Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin karşısına çıkarak ilk kez 'Birliğin Durumu' konuşması yapacak. Trump, televizyondan canlı yayınlanacak konuşmasında, 2018 yılında iç ve dış politika alanındaki önceliklerini paylaşacak.
ABD Başkanı, vergi reformu zaferine rağmen birçok tartışmalı konuya da ev sahipliği yapan ve kamuoyu desteğinin tarihi oranda düştüğü tartışmalı bir yılı geride bırakarak halkın desteğini almak istiyor. Amerika'nın Sesi, Trump'ın bir yıl içinde karşılaştığı zorlukları ve konuşmada öne çıkması beklenen başlıkları derledi.
Her yıl yapılan ve başkanların Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerine ‘Birliğin Durumu' hakkında bilgi verdiği konuşma töreni, Amerikan demokrasisinin vazgeçilmez bir geleneği.
Trump, geçen yıl Kongre'deki ortak oturumda yine konuşmuştu ancak başkanlık koltuğunda henüz birkaç haftadır oturduğu için bu "Birliğin Durumu'' konuşması olarak değerlendirilmedi.
Trump'ın konuşmasında ‘güçlü ABD ekonomisi' vurgusu yapması bekleniyor.
Ancak ABD ekonomisindeki olumlu tablo, Trump'a olan kamuoyu desteğini arttıramadı.
Demokrat Partililer, Trump'ın öncelikleri konusunda açık olmadığı eleştirisi yapıyor. Bunlardan biri de Senato azınlık lideri Chuck Schumer.
Schumer, "Cumhuriyetçi liderler kendi başlarına ilerlemek istemiyor. Trump'tan çekiniyorlar. Ne yapacağını bilmek istiyorlar. Ancak Trump kimseye ne yapmalarını istediğini söylemiyor ve ‘kendiniz yapın' diyor ve bu da herşeyi felç ediyor'' diyor.
Cumhuriyetçi Partili Morton Blackwell'e göre bu konuşma, başkanın Amerika'da kendisine toplumsal destek oluşturması için bir fırsat.
Blackwell, "Anketlerdeki sonuçların konuşma sonrası Cumhuriyetçiler'in lehine değişeceğine ve başkana desteğin artacağına inanıyorum” diyor.
Ancak Demokrat Jim Kessler'a göre Trump, son derece bölünmüş ve kutuplaşmış bir ülkeyle karşı karşıya.
Kessler, "Her ne kadar çoğu seçmen Trump hakkındaki kararını vermis olsa da, bu tarz konuşmalar, seçmenlere kendinizi yeniden tanıtma şansı tanıyor” diyor.
‘Birliğin Durumu' konuşması Trump'ın Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller'ı Haziran ayında görevinden almak istediği, ancak Beyaz Saray hukuk danışmanının bu durum gerçekleşirse görevinden istifa edeceğini açıklaması sonrası geri adım attığı haberleri gölgesinde gerçekleşecek.
Brookings Enstitüsü uzmanı John Hudak'a göre, Rusya soruşturması bu yıl yapılacak kongre seçimlerinde sonucu etkileyecek faktörler arasında.
Hudak, "Mueller soruşturması, mevcut yönetimi gölgeleyen kara bir bulut. 2018 Kongre seçimlerinde oy kullanacak
olanlar, Cumhuriyetçi Parti'yi değerlendirirken bu soruşturmanın merceğinden bakacaklar” diyor.
ABD Başkanı'nın bu akşam yapacağı konuşmada ekonominin yanısıra ticaret ve göçmenlik başlıklarının, Kuzey Kore ve İran gibi Amerikan yönetimini dış politika konularında zorlayan başlıklara da değinmesi bekleniyor.
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