Trump’ın İlk ‘Birliğin Durumu’ Konuşması

Başkan Donald Trump, Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin karşısına çıkarak ilk kez 'Birliğin Durumu' konuşması yapacak. Trump, televizyondan canlı yayınlanacak konuşmasında, 2018 yılında iç ve dış politika alanındaki önceliklerini paylaşacak.

ABD Başkanı, vergi reformu zaferine rağmen birçok tartışmalı konuya da ev sahipliği yapan ve kamuoyu desteğinin tarihi oranda düştüğü tartışmalı bir yılı geride bırakarak halkın desteğini almak istiyor. Amerika'nın Sesi, Trump'ın bir yıl içinde karşılaştığı zorlukları ve konuşmada öne çıkması beklenen başlıkları derledi.

Her yıl yapılan ve başkanların Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerine ‘Birliğin Durumu' hakkında bilgi verdiği konuşma töreni, Amerikan demokrasisinin vazgeçilmez bir geleneği.

Trump, geçen yıl Kongre'deki ortak oturumda yine konuşmuştu ancak başkanlık koltuğunda henüz birkaç haftadır oturduğu için bu "Birliğin Durumu'' konuşması olarak değerlendirilmedi.

Trump'ın konuşmasında ‘güçlü ABD ekonomisi' vurgusu yapması bekleniyor.

Ancak ABD ekonomisindeki olumlu tablo, Trump'a olan kamuoyu desteğini arttıramadı.