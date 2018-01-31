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Trump'ın İlk 'Birliğin Durumu' Konuşması

31.01.2018 01:03 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin karşısına çıkarak ilk kez 'Birliğin Durumu' konuşması yapacak. Trump, televizyondan canlı yayınlanacak konuşmasında, 2018 yılında iç ve dış politika alanındaki önceliklerini paylaşacak.

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