Trump'ın itirazlarına rağmen dünyanın en güçlü rüzgar türbini İskoçya açıklarına yerleştirildi

Dünyanın en güçlü rüzgar türbini, ABD Başkanı Donald Trump'ın itirazına rağmen Salı günü İskoçya açıklarına yerleştirildi.
Rüzgar türbinini "çirkin" olarak niteleyen ve İskoçya'daki golf sahasının manzarasını bozacağını söyleyen Trump, ABD Başkanı olmadan önce türbininin kurulmaması için açtığı davayı kaybetmişti.
İskoçya'nın kuzeydoğusundaki Aberdeen kentinin açıklarına yerleştirilen türbin 191 metre yüksekliğinde.
80 metre uzunluğundaki kanatların tek bir dönüşüyle İngiltere'deki ortalama bir evin bir günlük elektrik ihtiyacını karşılayacağı belirtiliyor.
İskoçya'da açık denize kurulan türbin, 11 rüzgar türbininden oluşan yüzer çiftliğin ilki.
Türbinin tamamen kullanıma hazır olduğu belirtiliyor.
Proje tamamlandığında bu rüzgar türbini çiftliğinin, Aberdeen'in enerji ihtiyacının yüzde 70'inden fazlasını karşılayacağı belirtiliyor.
Proje tamamlandığında yenilenebilir enerji sayesinde yıllık 134 bin tonluk karbondioksit salınımının önlemesi de bekleniyor.
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