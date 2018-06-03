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Trump’ın Kendini Affetme Yetkisi Var mı?

03.06.2018 21:18 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın avukatı Rudy Giuliani, Trump’ın muhtemelen kendini affetme yetkisi olduğunu ancak buna niyeti olmadığını söyledi

Trump’ın Kendini Affetme Yetkisi Var mı?

Başkan Donald Trump’ın avukatı Rudy Giuliani, Trump’ın muhtemelen kendini affetme yetkisi olduğunu ancak buna niyeti olmadığını söyledi.

Giuliani bu açıklamayı ABC kanalına yaptı.

Giuliani, ‘diğer insanları affetmek birşey. Kendinizi affetmek başka birşey’ ifadesini kullandı.

Özel Savcı Robert Mueller Rusya’nın 2016 seçimlerindeki rolünü ve Trump’ın adalete müdahale edip etmediğini araştırıyor.

Konu, New York Times’ın Trump’ın avukatlarının özel savcıya gönderdiği mektubu yayınlamasının ardından gündeme geldi.

Mektupta avukatlar Trump’ın soruşturmaları sonlandırma yetkisi olduğunu belirtmiş hatta yetkisini af için kullanabileceğini kaydetmişti.

Avukatlara göre bu Trump’ın adalete müdahale etmiş olamayacağı anlamına geliyor.

Giuliani, Trump’ın Rusya’nın seçime müdahelesini araştıran savcıların sorularına yanıt verip vermeyeceğinin hala çözülememiş bir konu olduğunu söyledi. Giuliani, Trump’ın yasal ekibinin kendisine mülakat yapmaması yönünde telkinde bulunduğunu da kaydetti.

Trump, Özel Savcı Robert Mueller’ın sorularını yanıtlamak istediğini belirtiyor ancak Giuliani, sürecin Amerika Başkanı’na mülakata izin verilmemesine doğru gittiğini söyledi.

Trump Pazar günü de seçimler ve Mueller’ın soruşturmasıyla ilgili twitter üzerinden mesajlar yayınladı.

Trump bir mesajında, Fox News kanalından Jesse Watters’dan alıntı yaptı ve “Trump sadece Hillary’nin Beyaz Saray’a gelişini engelledi” mesajını paylaştı ve “Çok doğru” ifadesini kaullandı.

Trump ayrıca Mueller’ın Paul Manafort’a yönelik suçlamalarından şikayetçi oldu ve FBI’yla Adalet Bakanlığı’nın Paul Manafort’u gizlice soruşturduğunu neden kendisine bildirmediğini sordu. “Bana söylemeliydiler” diyen Trump “işe alınmazdı” ifadesini de kullandı.

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