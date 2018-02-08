Trump'ın kıdemli danışmanı 'fiziksel şiddet' suçlamaları sonrası istifa etti

Porter'ın ikinci eşi Willoughby ise 2009-2013 yılları arasında evli kaldıklarını ve Porter'ın evlerindeki cam kapıyı yumruk atarak kırmasından sonra Haziran 2010'da kocası hakkında tedbir kararı aldırdığını açıkladı.

Holderness bir gözünün morardığı görülen bir fotoğrafı medyayla paylaştı.

Holderness ayrıca iki yıl sonra İtalya'nın Floransa kentinde geçirdikleri tatilde Porter'ın yüzüne yumruk attığını öne sürdü.

ABD'de devlet memuru olan Porter'ın ilk eşi Holderness, 2003 yılında Kanarya Adaları'nda geçirdikleri balayında Porter'ın onu tekmelediğini iddia etti.

Trump'ın danışmanının eski eşleri Colbie Holderness ve Jennifer Willoughby fiziksel ve duygusal şiddete maruz kaldıklarını ilk olarak İngiliz Daily Mail gazetesine açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın üst düzey danışmanlarından Rob Porter, iki eski eşinin kendisini "fiziksel şiddet uygulamakla" suçlaması sonrası istifa etti.

Willoughby Washington Post gazetesine açıklamasında, "Yüzleşmesi gereken meselelerin sonuçlarına asla katlanmadı. Onu önemsiyorum ve onun için en iyisini istiyorum. Ama bu işinde kalması anlamına gelmiyor çünkü derindeki sorunlarla yüzleşmesi gerekiyor" dedi.

Porter ise suçlamaları yazılı bir açıklamayla reddetti.

Trump'ın eski danışmanı, "Medyaya verilen fotoğrafları 15 yıl önce ben çekmiştim ve gerçek tasvir edilen şeylerin yakınından bile geçmiyor. Bu çirkin iddialar konusunda şeffaf ve dürüst oldum. Ancak kamuoyu önünde koordine edilmiş bu karalama kampanyasının bir parçası olmayacağım" dedi.

Daily Mail gazetesi ise Beyaz Saray'daki görevi için sabıka kaydı sorgulamasında FBI'ın iki eski eşiyle görüşmesinin ardından Porter'a güvenlik izni verilmediğini yazdı.

Porter Trump'ın damadı Jared Kushner ile aynı dönemde Harvard Üniversitesi'nde eğitim almıştı. Porter ayrıca Oxford Üniversitesi'nden mezun.

Beyaz Saray Özel Kalemi John Kelly de Porter'ın "gerçekten dürüst ve onurlu" biri olduğunu söyledi.