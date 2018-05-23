Trump'ın Kim'le görüşmesi erteleniyor mi?

Görüşmenin 12 Haziran'da yapılması planlanıyordu.ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la yapmayı planladığı tarihi zirvenin 12 Haziran'da gerçekleşmemesi için "büyük bir ihtimal" olduğunu söyledi. Trump, bu açıklamayı Washington'a giden Güney Kore lideri Moon Jae-in ile görüşmesi öncesi yaptı.

Görüşme öncesi gazetecilere konuşan Trump, "Büyük bir ihtimal var. (...) Bu ilerleyen zamanlarda olmayacağı anlamına gelmiyor. Ama 12 Haziran olmayabilir" dedi.

Trump, Kuzey Kore'ye de çağrıda bulundu. ABD Başkanı, "Kuzey Kore'nin harika bir ülke olma şansı var ve bu şansı kullanmalılar" diye konuştu. Trump, zirvenin yapılabilmesi için Pyongyang'ın bazı şartları yerine getirmesi gerektiğini de dile getirdi.

Nükleer programı nedeniyle uluslararası toplumun yaptırımları ile karşı karşıya olan Kuzey Kore, bağımsız gözlemcilerin de gözetimi altında bir nükleer deneme tesisini kapatacağını duyurmuştu.

Trump, açıklamasının ardından Güney Kore lideri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin amacı, Kuzey Kore ile yapılacak zirve öncesi iki ülkenin ortak stratejisinde son rotüşları gerçekleştirmek vardı. Görüşme sonrası konuşan Moon, Trump ile Kim arasındaki zirvenin yapılacağına inandığını dile getirdi.