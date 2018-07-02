Trump’ın Kişisel Avukatı Sessizliğini Bozdu

Başkan Donald Trump’ın kişisel avukatı Michael Cohen Pazartesi günü ABC News haber kanalına yaptığı açıklamada Başkan ya da hukuk ekibi kendisini karalamak isterse karşılık vereceğini söyledi. Cohen tek bağlılığının ailesine ve ülkesine karşı olduğunu kaydetti.

Cohen’in açıklamaları iş ilişkileriyle ilgili soruşturmada Başkan Trump’ı korumayı bırakabileceği ve savcılarla işbirliği yapabileceği yorumlarına neden oldu.

Cohen, “Kimsenin savunma stratejisinin bir parçası olarak kum torbası olmaya niyetim yok” ifadelerini kullandı. Cohen, “Ben bu hikayenin kötü karakteri değilim ve başkalarının da beni bu şekilde göstermesine izin vermeyeceğim” dedi.

New York’ta federal savcılar Cohen’in evine ve otel odasına Nisan ayında baskın düzenlemiş, çok sayıda belge ve dosyaya el koymuştu. Cohen’in ABC televizyonuna verdiği röportaj o tarihten bu yana yaptığı en önemli açıklamaları içeriyor.

Cohen hakkındaki soruşturma Başkan Trump’ın 2016 seçim kampanyasının Rusya’yla ilişkilerini araştıran soruşturmanın bir parçası olarak devam ediyor.