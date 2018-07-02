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Trump’ın Kişisel Avukatı Sessizliğini Bozdu

02.07.2018 20:03 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın kişisel avukatı Michael Cohen bir haber kanalına yaptığı açıklamada Başkan ya da hukuk ekibi kendisini karalamak isterse bunun karşısında sessiz kalmayacağını ve karşılık vereceğini söyledi

Trump’ın Kişisel Avukatı Sessizliğini Bozdu

Başkan Donald Trump’ın kişisel avukatı Michael Cohen Pazartesi günü ABC News haber kanalına yaptığı açıklamada Başkan ya da hukuk ekibi kendisini karalamak isterse karşılık vereceğini söyledi. Cohen tek bağlılığının ailesine ve ülkesine karşı olduğunu kaydetti.

Cohen’in açıklamaları iş ilişkileriyle ilgili soruşturmada Başkan Trump’ı korumayı bırakabileceği ve savcılarla işbirliği yapabileceği yorumlarına neden oldu.

Cohen, “Kimsenin savunma stratejisinin bir parçası olarak kum torbası olmaya niyetim yok” ifadelerini kullandı. Cohen, “Ben bu hikayenin kötü karakteri değilim ve başkalarının da beni bu şekilde göstermesine izin vermeyeceğim” dedi.

New York’ta federal savcılar Cohen’in evine ve otel odasına Nisan ayında baskın düzenlemiş, çok sayıda belge ve dosyaya el koymuştu. Cohen’in ABC televizyonuna verdiği röportaj o tarihten bu yana yaptığı en önemli açıklamaları içeriyor.

Cohen hakkındaki soruşturma Başkan Trump’ın 2016 seçim kampanyasının Rusya’yla ilişkilerini araştıran soruşturmanın bir parçası olarak devam ediyor.

Hakkında henüz resmi suçlama yapılmayan Cohen, “Benim ilk bağlılığım eşime, kızıma, oğluma ve hep de öyle olacak. Benim için önce ailem ve ülkem gelir” dedi.

Savcılar Cohen hakkında banka ve vergi yolsuzluğu, porno yıldızı Stormy Daniels’a ödenen 130 bin doların da içinde olduğu seçim kampanyası kanunlarının ihlali gibi Başkan Trump’la bağlantılı konularda soruşturma yürütüyor.

Trump önce Cohen’i korumuş ve baskınlara öfkelenmiş, daha sonra Cohen’le arasına mesafe koymuştu.

Nisan ayında Trump medyayı Cohen’le arasını bozmaya çalışmakla suçlamıştı. Trump, Cohen’in bağlılığının değişeceğini sanmadığını söylemiş ve daha sonra avukatın yasal işlerinin çok küçük bir kısmını yürüttüğünü kaydetmişti.

Başkan Trump Rusya’yla seçim kampanyası arasında gizli bir anlaşma olduğu iddialarına yönelik soruşturmayı “cadı avı” olarak değerlendiriyor. Rusya da iddiaları reddediyor.

Cohen, Trump’ın soruşturmayla ilgili tanımlamalarını reddetti ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in seçime müdahale ettiğini reddetmesini kabul etmenin artık sürdürülemez olduğunu kaydetti.

Cohen ayrıca Özel Savcı Rober Mueller’ın soruşturması için tam işbirliği yapacağını da söyledi. Cohen soruşturma için belge sağladığını ancak henüz ifade vermediğini kaydetti.

New York’taki ayrı bir federal davada Trump ve Cohen, avukat-müvekkil gizliliği kapsamında olduğu gerekçesiyle binlerce dosyaya el konulmasının önüne geçmişlerdi. Mahkemenin atadığı yetkili iddiaları inceliyor.

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