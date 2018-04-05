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Trump'ın konvoyundakilere orta parmak gösterip işten çıkarıldı, eski şirketine dava açtı

05.04.2018 14:52 | Son Güncelleme

Juli Briskman, "Amerikalıların prensipleri ve bordroları arasında bir tercih yapmaya zorlanmamaları gerektiğini düşündüğüm için bu davayı açtım" dedi. Briskman'ın fotoğrafı geçen yıl viral olmuştu.

Trump'ın konvoyundakilere orta parmak gösterip işten çıkarıldı, eski şirketine dava açtı

Geçen yıl, ABD Başkanı Donald Trump'ın konvoyundakilere orta parmak gösterdikten sonra işten çıkarılan Juli Briskman, eski şirketi aleyhine dava açtı. Briskman'ın fotoğrafı geçen yıl viral olmuştu.

Dava, Çarşamba günü Virginia eyaletinde açıldı.

Juli Briskman bazı kamu ihalelerinin kazandığı da bilinen eski şirketi Akima LLC'yi "eyalet yasalarını çiğnemekle" suçluyor.

Briskman'ın avukatları, bir çalışanın "hükümetin yasalara aykırı bir şekilde intikam almasından korkarak" işten çıkarılmasının yasadışı olduğunu savunuyor.

Akima LLC yetkileri Briskman'ın, konvoydakilere yönelik hareketi sırasında çekilen fotoğrafı Facebook hesabında paylaşmasının şirketin sosyal medya politikasına aykırı olduğu gerekçesiyle işten çıkarıldığını söylüyor.

'Hükümeti eleştirme hakkımız elimizden alınmamalı'

50 yaşında ve iki çocuk annesi olan Juli Briskman ise daha önce bir sosyal medya postunda küfürlü bir ifade kullandığında işten çıkarılmadığını, kendisinden sadece sosyal medya postunun silinmesinin istendiğini belirtiyor.

Akima LLC'nin sosyal medya politikasını diğer çalışanlarına değil sadece kendisine uyguladığını savunan Briskman, bunun da bir ayrımcılık olduğunu vurguluyor. Briskman'a göre işten çıkarılmasının asıl nedeni, Akima LLC'nin gelecekte bazı kamu ihalelerini kaybetme ihtimali.

Briskman, "Amerikalıların prensipleri ve bordroları arasında bir tercih yapmaya zorlanmamaları gerektiğini düşündüğüm için bu davayı açtım" diyor ve ekliyor:

"Hükümetle iş yapan bir şirkette çalışmak, özel hayatımızda hükümeti eleştirme hakkımızı elimizden almamalı."

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