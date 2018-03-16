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Trump’ın Kovulacak Kişiler Listesinde Sıra McMaster’da mı?

16.03.2018 19:40 | Son Güncelleme

Washington Post gazetesi, Başkan Donald Trump’ın Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster’ı görevden almayı kararlaştırdığını öne sürdü

Trump’ın Kovulacak Kişiler Listesinde Sıra McMaster’da mı?

Washington Post gazetesi, Başkan Donald Trump’ın Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster’ı görevden almayı kararlaştırdığını öne sürdü.

Gazetenin haberinde, başkanın üç yıldızlı generali küçük duruma düşürmemek için görev değişikliğini açıklamak için acele etmek istemediği belirtildi.

Haberde, McMaster’ın görevden alınmasının yönetim içerisindeki üst düzey pozisyonlarda büyük çaplı görev değişikliklerinin bir parçası olduğu, Beyaz Saray’da başka ayrılmaların da olacağı yönünde endişelerin bulunduğu kaydedildi.

Başkan Trump dün gazetecilere açıklamasında, “Değişim her zaman olacak. Bence siz değişim görmek istiyorsunuz. Farklı fikirleri de görmeyi istiyorum” demişti.

Ancak Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders dün gece Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, McMaster’la ilgili haberi yalanladı. Sanders mesajında, az önce hem Trump hem de McMaster’la konuştuğunu, “haberlerin aksine, ikilinin iyi bir çalışma ilişkisine sahip olduğunu ve Ulusal Güvenlik Konseyi’nde hiçbir değişiklik olmadığını” belirtti.

Sanders dünkü günlük basın brifinginde de Trump ve McMaster arasındaki ilişkiye dair bir soruyu Rusya örneğinden yanıtlamış, “Başkan ve General McMaster, doğru adımı atması için Rusya’ya üzerinde baskı uygulamada birlikte çalışmaya devam ediyor” demişti.

Ancak Trump’ın son haftalarda McMaster’la ihtilaf yaşadığı durumlar da olmuştu.

Trump geçen ay McMaster’a, Moskova’nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahalesinin “inkar edilemez” olduğu şeklindeki sözlerinin ardından inceden tepki göstermişti.

Trump Twitter’da, “General McMaster 2016 seçimleri sonuçlarının Ruslar tarafından etkilenmediği ya da değiştirilmediğini, tek gizli işbirliğinin Rusya ve sahtekar H (Hillary), Demokrat Parti ve Demokratlar arasında olduğunu söylemeyi unuttu” diye yazmıştı.

McMaster’ın görevden alınacağı haberleri, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın hafta başında aniden görevine son verilmesi kararının hemen ertesine denk geldi.

Eğer Trump McMaster’ı da kovarsa, başkanlığı dönemindeki ikinci ulusal güvenlik danışmanı da görevini terk etmiş olacak.

Trump’ın ilk ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn, yeni yönetim görevine başladıktan sadece birkaç hafta sonra, Ruslarla temasları hakkında Beyaz Saray yetkililerine yalan söylediği gerekçesiyle istifaya zorlanmıştı.

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