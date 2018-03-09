Trump’ın Kuzey Kore Açılımı ‘Temkinli İyimserlikle' Karşılandı

Başkan Donald Trump’ın sürpriz Kuzey Kore açılımı, bu ülkenin komşuları tarafından memnuniyetle karşılandı.
Trump’ın Mayıs ayına kadar Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la görüşmeyi kabul etmesi konusunda, Çin, Japonya ve Güney Kore’den yetkililerin yanısıra ABD Kongre üyelerinden genelde memnuniyet açıklamaları geldi. Ama aynı zamanda, planlanan görüşmenin olası neticeleriyle ilgili temkinli mesajlar da verildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, iki lider arasında doğrudan diyaloğu “olumlu bir işaret” olarak niteledi.
Kuzey Kore’nin attığı adımlara şüpheyle bakan bir lider olan Japonya Başbakanı Şinzo Abe de, dün Trump’la görüştü ve Başkan’ı Pyongyang’ı değişime zorlama yolunda kararlılık ortaya koymakla övdü. Abe, Kuzey Kore’yle planlanan zirveyi ele almak üzere gelecek ay Washington’ı ziyaret etmeyi planladığını belirtti.
Amerikalı deneyimli senatör Lindsey Graham de, planlanan görüşmelerin ABD yaptırımlarının artırılmasının bir etki yarattığını gösterdiği görüşünü dile getirdi.
Graham, “Başkan Trump’la çok sayıda görüşmemden sonra, Trump’ın Kuzey Kore ve bu ülkenin nükleer saldırganlığına karşı güçlü duruşunun bu tehdidi barışçıl biçimde çözüme kavuşturma yolunda bize en büyük umudu aşıladığına kuvvetle inanıyorum” diye konuştu.
Bununla birlikte, ABD’nin görüşmelere yüksek umutlarla gitmeyeceğini ifade eden Graham, “Saf değilim. Eğer geçmiş geleceğin bir göstergesiyse Kuzey Kore ‘çok söz sıfır icraat’ (yaklaşımında) olacak” dedi.
Kuzey Kore lideri Kim’in nükleer silah programını terketmek karşılığında ne isteyeceği net değil.
Görüşmelerin adeta bir kumar olduğu yorumları da yapılıyor. Buna göre, görüşmelerin başarılı olması, Kuzey Kore’nin son iki yıldır hızlandırdığı, ABD’yi tehdit edebilecek düzeye erişen nükleer ve balistik füze denemeleri üzerindeki artan gerilimleri ciddi ölçüde yatıştırabilir. Ancak görüşmeler eğer başarısız olursa, durumu daha da kötüleştirebilir.
1994 Kuzey Kore nükleer krizi sırasında Amerika’nın baş müzakerecisi olan Robert Gallucci, Kuzey Kore’nin görüşme davetinin “sürpriz ve memnuniyet verici” bir gelişme olduğunu söyledi. Gallucci, “Eğer her iki hükümetin temsilcileri biraraya gelebilir ve nihayetinde bir zirve düzenlenebilirse, bu, gerilimin ve savaş riskinin azaltılması yolunda önemli bir ilerlemeyi oluşturur” diye konuştu.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Doğu Asya ve Pasifik dairesinde eski müsteşar yardımcısı Daniel Russell da, “Burada yeni olan teklif değil, yanıt” ifadesini kullandı. Russell, Kuzey Kore’nin “uzun yıllardır ABD başkanlarının Kuzey Kore liderleriyle eşit birer nükleer güç olarak kişisel temas kurmasını teklif ettiğini” belirtti.
Başkan Donald kendisinden önceki ABD başkanlarının Kuzey Kore nükleer tehdidini müzakereler yoluyla çözme çabalarını eleştiriyordu. Geçmişteki anlaşmalar Kuzey Kore’nin nükleer ilerlemesini yavaşlatsa da Pyongyang nükleer gelişim çabalarını gizlice devam ettirdi.
Ahmet Şık ve Murat Sabuncu cezaevinden çıktı
Çavuşoğlu: ABD ile mutabık kaldık
TOMA gelin arabası oldu! Görenler şaştı kaldı
Oto yıkamanın bahçesinde bulundu!
Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...
AK Partili isimden çok tartışılacak ‘hilafet’ açıklaması
Hayvanlarla konuşan 2 yaşındaki çocuk efsane oldu
Psikiyatri kliniğinde büyük skandal! Hastasıyla ilişkiye giren hemşireler tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz dinde reform aramıyoruz. Haddimize mi?
Son yaptığı 'pes' dedirtti! Ünlü modele takipçileri bile ayar verdi
Kuş ve domuz gribinden sonra yeni salgın! 300 milyon kişi ölebilir
Alarm verildi! Tiangong-1 uzay istasyonu Dünya'ya çarpacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum