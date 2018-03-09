Trump’ın Kuzey Kore Açılımı ‘Temkinli İyimserlikle' Karşılandı

Başkan Donald Trump’ın sürpriz Kuzey Kore açılımı, bu ülkenin komşuları tarafından memnuniyetle karşılandı.

Trump’ın Mayıs ayına kadar Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la görüşmeyi kabul etmesi konusunda, Çin, Japonya ve Güney Kore’den yetkililerin yanısıra ABD Kongre üyelerinden genelde memnuniyet açıklamaları geldi. Ama aynı zamanda, planlanan görüşmenin olası neticeleriyle ilgili temkinli mesajlar da verildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, iki lider arasında doğrudan diyaloğu “olumlu bir işaret” olarak niteledi.

Kuzey Kore’nin attığı adımlara şüpheyle bakan bir lider olan Japonya Başbakanı Şinzo Abe de, dün Trump’la görüştü ve Başkan’ı Pyongyang’ı değişime zorlama yolunda kararlılık ortaya koymakla övdü. Abe, Kuzey Kore’yle planlanan zirveyi ele almak üzere gelecek ay Washington’ı ziyaret etmeyi planladığını belirtti.

Amerikalı deneyimli senatör Lindsey Graham de, planlanan görüşmelerin ABD yaptırımlarının artırılmasının bir etki yarattığını gösterdiği görüşünü dile getirdi.

Graham, “Başkan Trump’la çok sayıda görüşmemden sonra, Trump’ın Kuzey Kore ve bu ülkenin nükleer saldırganlığına karşı güçlü duruşunun bu tehdidi barışçıl biçimde çözüme kavuşturma yolunda bize en büyük umudu aşıladığına kuvvetle inanıyorum” diye konuştu.